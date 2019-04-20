Claudia Raia passa mal e gravações de novela são suspensas

Claudia Raia não se sentiu bem nas últimas gravações de "Verão 90", novela da Globo da qual a atriz participa. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela não se sentiu bem e o roteiro do dia precisou ser reescrito para que a artista pudesse repousar.
Algumas das cenas que seriam gravadas, de acordo com a colunista, acabaram sendo canceladas.
O episódio do mal-estar, ocasionado por uma possível baixa na pressão da atriz, acontece um mês depois de dona Odette, mãe de Claudia, morrer.