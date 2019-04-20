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Mal-estar

Claudia Raia passa mal e gravações de novela são suspensas

Atriz foi socorrida nos bastidores das gravações de "Verão 90", novela da Globo

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 14:43

Publicado em 

20 abr 2019 às 14:43
Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Claudia Raia não se sentiu bem nas últimas gravações de "Verão 90", novela da Globo da qual a atriz participa. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela não se sentiu bem e o roteiro do dia precisou ser reescrito para que a artista pudesse repousar. 
Algumas das cenas que seriam gravadas, de acordo com a colunista, acabaram sendo canceladas. 
O episódio do mal-estar, ocasionado por uma possível baixa na pressão da atriz, acontece um mês depois de dona Odette, mãe de Claudia, morrer. 

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