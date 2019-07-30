Claudia Leitte conta que filha Bela nascerá nos EUA

A cantora Claudia Leitte grávida de Bella, sua terceira filha Crédito: Reprodução/Instagram @claudialeitte

Claudia Leitte, 39, está feliz da vida com a gravidez. A artista deve dar à luz em meados de agosto, já que a 40ª semana começará no dia 23 do próximo mês. E, segundo ela, a filha vai nascer nos Estados Unidos. Embora esteja cansada e ansiosa pela chegada da terceira filha, a cantora, 39, está feliz da vida com a. A artista deve dar à luz em meados de agosto, já que a 40ª semana começará no dia 23 do próximo mês. E, segundo ela, a filha vai nascer nos

"Estamos nos preparativos finais para a chegada dela, falta pouco, mas nesse final parece uma eternidade. Ela já é bem bochechuda. Não durmo direito, mas estou feliz e ansiosa. Belinha vai nascer nos Estados Unidos", confirmou ela em papo pelas redes sociais.

Segundo Claudia, a decisão de a menina nascer em outro país foi natural. "Eu tenho agenda fora e a gente se adaptou. Nós vivemos vida de circense", brincou. Claudia já é mãe de Davi, 10, e Rafael, 6. A terceira gravidez está sendo a "mais tranquila", segundo a mamãe.

A cantora também revelou o tema do quartinho de Bela: ovelhinhas. "Estou besta", divertiu-se.

Indagada por um seguidor se esta será a sua última gravidez, Claudia ficou em dúvida. "Eu pensava sempre em ter três filhos, mas sei lá. Agora estou de boa", disse, sem descartar completamente um outro filho.