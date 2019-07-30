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Claudia Leitte conta que filha Bela nascerá nos EUA

Cantora preparou até quarto com decoração temática de ovelhas para receber a bebê

Publicado em 

30 jul 2019 às 11:19

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 11:19

A cantora Claudia Leitte grávida de Bella, sua terceira filha Crédito: Reprodução/Instagram @claudialeitte
Embora esteja cansada e ansiosa pela chegada da terceira filha, a cantora Claudia Leitte, 39, está feliz da vida com a gravidez. A artista deve dar à luz em meados de agosto, já que a 40ª semana começará no dia 23 do próximo mês. E, segundo ela, a filha vai nascer nos Estados Unidos.
"Estamos nos preparativos finais para a chegada dela, falta pouco, mas nesse final parece uma eternidade. Ela já é bem bochechuda. Não durmo direito, mas estou feliz e ansiosa. Belinha vai nascer nos Estados Unidos", confirmou ela em papo pelas redes sociais.
Segundo Claudia, a decisão de a menina nascer em outro país foi natural. "Eu tenho agenda fora e a gente se adaptou. Nós vivemos vida de circense", brincou. Claudia já é mãe de Davi,  10, e Rafael, 6. A terceira gravidez está sendo a "mais tranquila", segundo a mamãe.
A cantora também revelou o tema do quartinho de Bela: ovelhinhas. "Estou besta", divertiu-se.
Indagada por um seguidor se esta será a sua última gravidez, Claudia ficou em dúvida. "Eu pensava sempre em ter três filhos, mas sei lá. Agora estou de boa", disse, sem descartar completamente um outro filho.
"Bela já está de cabeça para baixo e vou me consultar para marcar a cesária. Acredito que ela vai nascer de 39 semanas", projetou Claudia Leitte.

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