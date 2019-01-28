Christiane Torloni entrega sexo e nome do bebê de Luiza Possi

Luiza Possi, de 34 anos, está grávida do primeiro filho (sim, é um menino!). Quem revelou o sexo do bebê que a cantora está esperando foi Christiane Torloni, ao postar uma foto com a futura mamãe nos bastidores do "Encontro" desta segunda-feira (28).
"Abençoando a chegada do Lucca", escreveu a atriz, em seu próprio perfil do Instagram.
O menino é fruto do relacionamento de Luiza com o diretor de TV Cris Gomes, com quem ela se casou em setembro, segundo informações do jornal Extra. A cantora revelou que estava grávida na última sexta-feira por meio das redes sociais.
O romance com o atual marido começou em 2017 nos bastidores do “Domingão do Faustão”, quando a cantora participava do quadro “Show dos famosos”, dirigido por ele. Esse é o segundo casamento de Luiza. O primeiro foi com o ator Pedro Neschling, com quem ela ficou até 2009.