Christiane Torloni entrega sexo e nome do bebê de Luiza Possi

Luiza Possi, de 34 anos, está grávida do primeiro filho (sim, é um menino!). Quem revelou o sexo do bebê que a cantora está esperando foi Christiane Torloni, ao postar uma foto com a futura mamãe nos bastidores do "Encontro" desta segunda-feira (28).

"Abençoando a chegada do Lucca", escreveu a atriz, em seu próprio perfil do Instagram.

O menino é fruto do relacionamento de Luiza com o diretor de TV Cris Gomes, com quem ela se casou em setembro, segundo informações do jornal Extra. A cantora revelou que estava grávida na última sexta-feira por meio das redes sociais.