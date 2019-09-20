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Televisão

Chegou o dia! Philipe Lemos apresenta o Jornal Nacional neste sábado (21)

Programa especial da TV Gazeta com os bastidores da ida do jornalista será exibido neste sábado. Réplica da bancada do jornal está em shopping
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

20 set 2019 às 19:19

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 19:19

O âncora da TV Gazeta Philipe Lemos e a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, na bancada do Jornal Nacional Crédito: Twitter/@gazetaonline
A espera chegou ao fim. Neste sábado (21), Philipe Lemos assume a bancada do Jornal Nacional junto com a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Eles foram escolhidos para participar do projeto de 50 anos do telejornal, que convidou apresentadores de todas as afiliadas do país.
Nesta sexta-feira (20), Philipe foi apresentado ao público e ganhou a simpatia do brasileira com as brincadeira feitas com Rodrigo Boccardi e Renata Vasconcelos a respeito das gírias e da moqueca capixaba.
"Está uma loucura. Não imaginei que o Espírito Santo fosse abraçar isto. Parece final de Copa do Mundo e seu eu não marcar um gol, eu to lascado", brinca Philipe sobre a ansiedade de assumir a bancada do JN. "Tenho que fazer bonito porque a responsabilidade é grande, a de representar o capixaba que me recebe todos os dias em sua casa", complementa.
Sobre a repercussão, ele comenta que as mensagens não param de chegar. "A repercussão está imensa. Não tem um minuto que não tenha 20 mensagens, comentários, 100 novos seguidores (risos). São mensagens de muito incentivo. Vejo que as pessoas estão de mãos dadas comigo. Eles não dizem parabéns, eles falam 'vamos nessa'".
PROGRAMA ESPECIAL
Antes da estreia de Philipe Lemos na bancada do JN, a TV Gazeta vai exibir um especial contando os bastidores desta "saga". A partir das 14h45, o programa vai trazer ainda memória de reportagens capixabas que foram destaque nacional e interação com o público. "A gente vai mostrar o pensamento do capixaba a respeito do Jornal Nacional. Este programa também vai abordar esta minha vinda ao Rio, com bastidores da minha chegada na redação do JN, da importância e peso. E e este programa vai abordar esta minha vinda para o Rio, bastidores da minha chegada na redação", detalha Philipe Lemos, que mais tarde estará comandando o telejornal.
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O "Capixabas no JN" é uma iniciativa inédita no Brasil, já que a emissora será a primeira afiliada a produzir um conteúdo exclusivo e regional sobre esse projeto do Jornal Nacional de levar apresentadores das afiliadas para a sua bancada, nas comemorações dos 50 anos. O especial da TV Gazeta também vai exibir conteúdos exclusivos feito por Philipe Lemos enquanto espera a hora de assumir a bancada do JN.
Réplica da bancada do Jornal Nacional foi colocada no Centro de Vitória, ao lado do Teatro Carlos Gomes para comemorar os 50 anos do telejornal e divulgar o programa Capixabas no JN, da TV Gazeta Crédito: Mauro Noda
BANCADA NA RUA
Os trajetos, os bastidores, as conversas com grandes nomes do jornalismo e todos os treinos e ensaios antes da apresentação final estão no programa. Tudo isto será mesclado com os depoimentos dos capixabas que estiveram na ação gravada, nesta sexta-feira (20), no Centro de Vitória, onde foi colocado uma réplica da bancada do JN para o público se sentir apresentador.
Para os que se empolgaram e querem viver este momento de apresentadores, a bancada do JN será levada para o Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Ela ficará disponível neste sábado (21), das 14h às 20h, e domingo (22), das 15h às 19h, para os visitantes do centro de compras tirarem fotos. Ah, quando postarem nas redes sociais, vale colocar a hashtag #capixabasnojn para fortalecer a corrente de apoio a Philipe, o nosso representante que estará no telejornal, na noite deste sábado (21).

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