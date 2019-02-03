Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após breve rompimento

Chay Suede se casa com a modelo Laura Neiva em cerimônia em SP

Casal reatou em novembro do ano passado após 4 meses separados

Publicado em 

03 fev 2019 às 13:43

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 13:43

03/02/2019 - Chay Suede e Laura Neiva se casam em São Paulo Crédito: Reprodução/ Instagram
O ator Chay Suede, 26, e a modelo Laura Neiva, 25, se casaram neste sábado (2) em uma cerimônia pequena, apenas para amigos e parentes, realizada na capital paulista. Entre os convidados estavam famosos como Alice Wegmann, 23, e João Vicente de Castro, 35. 
"Não tem regra nem razão, mas tem beleza de sobra. Que continue lindo assim", afirmou a atriz Alice Wegmann ao postar em sua conta no Instagram um vídeo de Suede emocionado observando a entrada da noiva ao altar. Já João Vicente postou uma foto do casal se beijando com a mensagem "Vão pra vida juntos". 
03/02/2019 - Casamento de Chay Suede e Laura Neiva Crédito: Instagram/Reprodução
Juntos desde 2014, quando trabalharam no filme "Lascados", os dois já haviam planejado se casar em dezembro do ano passado, mas acabaram rompendo o relacionamento cinco meses antes da data. A separação, no entanto, durou pouco, e eles reataram em novembro de 2018. 
03/02/2019 - Casamento de Chay Suede e Laura Neiva Crédito: Instagram/Reprodução
Durante o rompimento do casal, surgiram rumores de que Suede estava traindo Laura com Camila Lucciola, sua colega de elenco na novela "Segundo Sol". O ator se manifestou na época e disse que os boatos não passavam de uma "caça por cliques". "Camila é minha colega de trabalho."
O vestido usado por Neiva foi assinado pela estilista Emannuelle Junqueira, que seria responsável pelo modelo desde os preparativos para a primeira data. 
Suede, que foi destaque na novela "Segundo Sol" (2018), está escalado para "Troia", próxima novela das 21h da Globo, onde deverá contracenar com Alice Wegmann.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados