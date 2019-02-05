Chay Suede ignora amigos do início da carreira, diz colunista

O ator Chay Suede Crédito: Cristiano Madureira/Reprodução/Instagram @chaysuede

De acordo com informações de Leo Dias, Chay Suede está renegando com todas as forças o próprio passado.

É que, segundo consta, o global se esquivou de convidar os colegas do início da própria carreira para seu festão de casamento, na última semana, com Laura Neiva.

O capixaba, segundo o colunista, está querendo fazer uma linha mais "cult" e está optando por andar com cantores da Bahia.

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