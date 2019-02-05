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Fora da lista do casamento

Chay Suede ignora amigos do início da carreira, diz colunista

Ator capixaba se esquivou de convidar colegas de "Rebelde Brasil" e "Ídolos" para o seu casamento, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

05 fev 2019 às 12:32

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 12:32

O ator Chay Suede Crédito: Cristiano Madureira/Reprodução/Instagram @chaysuede
De acordo com informações de Leo Dias, Chay Suede está renegando com todas as forças o próprio passado. 
É que, segundo consta, o global se esquivou de convidar os colegas do início da própria carreira para seu festão de casamento, na última semana, com Laura Neiva. 
O capixaba, segundo o colunista, está querendo fazer uma linha mais "cult" e está optando por andar com cantores da Bahia. 
ÍDOLOS E REBELDE BRASIL
Antes de entrar na Globo, Chay passou por "Ídolos", da Record TV, e foi um dos participantes da banda fenômeno "Rebelde Brasil". 

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