Chay Suede e Laura Neiva esperam o primeiro filho, diz colunista

Chay Suede e Laura Neiva estão à espera do primeiro filho. A notícia surge poucos meses depois do casamento dos dois, fevereiro deste ano, durante cerimônia intimista em São Paulo. A informação foi publicada em primeira mão pelo colunista Leo Dias.
Segundo Leo Dias, a gravidez foi confirmada por amigos próximos ao casal, que ainda disseram que Laura Neiva está grávida de dois meses.
O capixaba e Laura já tiveram algumas idas e vindas no relacionamento, selaram o sim-sim em cerimônia intimista, em fevereiro deste ano, mas já se conhecem desde 2014, quando trabalharam juntos em um filme.