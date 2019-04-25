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Chay Suede e Laura Neiva esperam o primeiro filho, diz colunista

Casal está junto de papel passado desde fevereiro, quando optaram por cerimônia intimista em São Paulo

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 14:47

Publicado em 

25 abr 2019 às 14:47
Crédito: Reprodução/Instagram
Chay Suede e Laura Neiva estão à espera do primeiro filho. A notícia surge poucos meses depois do casamento dos dois, fevereiro deste ano, durante cerimônia intimista em São Paulo. A informação foi publicada em primeira mão pelo colunista Leo Dias
Segundo Leo Dias, a gravidez foi confirmada por amigos próximos ao casal, que ainda disseram que Laura Neiva está grávida de dois meses
O capixaba e Laura já tiveram algumas idas e vindas no relacionamento, selaram o sim-sim em cerimônia intimista, em fevereiro deste ano, mas já se conhecem desde 2014, quando trabalharam juntos em um filme. 

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