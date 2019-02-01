Cauã Reymond pode ter bens penhorados por dívida, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond

Cauã Reymond pode ter seus bens penhorados por conta de uma dívida com a Prefeitura de Nova Friburgo, na região Serrana do Rio de Janeiro. O débito, segundo informações de Leo Dias, é referente a impostos.

O ator já responde a um processo cujo valor da causa é de quase R$ 17 mil, referentes à dívida e aos honorários dos advogados do caso.

Segundo Leo Dias, em março do ano passado um juiz decidiu que se o artista não quitasse o débito, a ação entraria em penhora de bens dele. Até o momento, Cauã não comprovou o pagamento no processo, que continua em andamento na 3ª Vara Cível de Nova Friburgo.

A mãe de Cauã, Denise Reymond, que morreu no início deste ano, morava na cidade. Cauã morou com a mãe, em Nova Friburgo, até a adolescência.