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Polêmica

Cartolouco diz ter desavença com Galvão Bueno

Ele afirma que narrador não gostou de brincadeira feita por ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:36

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:36

Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco
Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco Crédito: Instagram/cartolouco
Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, disse que Galvão Bueno não gostou de uma brincadeira feita por ele com o narrador durante o período em que trabalhou na Globo. O jornalista contou a situação em entrevista ao programa Foi Mau, da RedeTV!, exibida na noite desta segunda (31).
"Estava o Galvão e o Vanderlei, goleiro do Santos [na época], e eu falei: 'Pô, agora vou abraçar o grande mito desse programa'. O Galvão veio para o abraço, e eu abracei o Vanderlei. Na hora de ir embora, Galvão cumprimentou todo o mundo, me pulou e foi embora", relatou, aos risos.
Cartolouco foi demitido da Globo em abril do ano passado. Em setembro, ele entrou no reality A Fazenda 12, da Record. Na atração, ele iniciou um affair com Luiza Ambiel, mas o relacionamento não foi para a frente.
No quadro Webbullying, do programa da RedeTV!, o apresentador Maurício Meirelles ligou para a modelo, e o ex-repórter da Globo passou um trote na ex, que ficou brava com ele.
"Você quer ter uma DR a essa hora do dia, numa segunda-feira? Se você estiver de gracinha comigo, você vai ver só, sabe que eu sou brava", afirmou ela. Após descobrir a brincadeira, Ambiel disse: "Palhaçada! Vocês não têm o que fazer, não?"

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