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Invasão

Carolina Dieckmann revela que teve Twitter hackeado

Episódio acontece apenas um dia após a atriz ir ao Instagram falar que seu e-mail havia sido hackeado por alguém da Turquia

Publicado em 

28 set 2019 às 16:06

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 16:06

Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram @encantodieckmann
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desse sábado (28), Carolina Dieckmann, 40, foi ao Instagram e contou por meio do Stories que teve seu Twitter hackeado. A reclamação acontece apenas um dia após a atriz ir à mesma rede social falar que seu e-mail havia sido hackeado por alguém da Turquia, que trocou login e senha, impossibilitando assim o acesso da atriz ao próprio correio eletrônico.
"Nem saí da cama ainda, porque ontem cheguei tarde da peça, fomos jantar. Mas já acordei com essa notícia, que hackearam meu Twitter. Ontem vocês acompanharam que hackearam meu Instagram e meu e-mail. Só que o Google não está conseguindo resolver o problema do meu e-mail. Mesmo eu falando aqui. Enquanto isso, o mocinho que hackeou conseguiu hackear também o meu Twitter, porque ele tem o e-mail que eu uso em minhas contas nas redes sociais", explicou a loira. 
Carolina expôs sua revolta com a demora da empresa norte-americana em resolver o problema, já que ela já provou que a conta pertence a ela. "É muito angustiante, porque não posso fazer mais nada. Meu Twitter não tem mais nem o meu nome. Queria saber porque está tão difícil de resolver", indignou-se.
Atualmente, Carolina se dedica ao projeto musical  "Karolkê", espetáculo no qual ao lado do músico Feyjão entoa grandes sucessos, como "Evidências", hit na voz da dupla Chitãozinho e Xororó. O show que estreou dia 1º de agosto em Campinas (SP), segue em turnê pelo Brasil.

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