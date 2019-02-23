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Carolina Dieckmann explica vídeo com suposto beijo em José Loreto

'Estou jogando muito amor para os dois', disse atriz

Publicado em 

22 fev 2019 às 21:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 21:05

Frame do vídeo polêmico de José Loreto beijando Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio à polêmica envolvendo José Loreto, 34, sua esposa Débora Nascimento, 33, e Marina Ruy Barbosa, 23, mais um nome entrou na história: Carolina Dieckmann, 40.
Marcelo Serrado, 52, que está na novela "O Sétimo Guardião" junto aos atores citados acima, publicou um vídeo em seu stories no Instagram em que Loreto e Dieckmann trocam um abraço. Alguns internautas congelaram um frame que dá a entender que os dois atores se beijaram, mas a atriz explica que não foi bem assim:
"É só o ângulo mesmo. No mais, torço para que tudo fique bem porque pessoas estão sofrendo com tudo isso. Estou jogando muito amor para os dois", escreveu Dieckmann, respondendo a um internauta que apontava o beijo.
"Pararam um frame no meio para parecer algo! Patético!", escreveu também Serrado, respondendo a um seguidor. Logo depois, ele apagou o vídeo.
"A internet virou um circo dos horrores, pegaram um Stories com um amigo, pararam um frame no meio e falam o que querem! Surreal e triste ao mesmo tempo. Querem ver sangue mesmo onde não tem, não há nada! Sem mais comentários!", disse o ator.
Até então, Marina Ruy Barbosa era acusada de ser pivô da separação de Loreto e Débora, mas as suspeitas recaíram a Dieckmann e os seguidores questionaram:
 "Bem quietinha vendo a culpa cair toda na coleguinha de trabalho, né, danadinha? Ainda tem cara de paisagem de comentar na foto do Loreto", disse um deles.
"Não é cara de paisagem, não. É amizade, empatia, torcida, amor... essas coisas que andam faltando em todo o mundo", respondeu a atriz.
A atriz também apoiou Loreto em sua tentativa de reconquistar o amor de Débora. No Instagram, ela respondeu a internautas que questionavam o ator, dizendo que acreditava no amor dos dois e que torcia por eles.

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