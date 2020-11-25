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Carlos Villagrán, o Kiko, de 'Chaves', posta homenagem a Maradona

Maradona declarou ser fã do seriado. Ao entrevistar Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, em seu programa de TV em 2005, afirmou: 'Você é meu ídolo'

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:44
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
O ator Carlos Villagrán, o Quico do seriado Chaves, usou seu Instagram para postar uma homenagem a Diego Armando Maradona. O ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira (25), aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
"Assim como todos os mexicanos, sofri muito com o falecimento do grande, grande, grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos, campeão!", escreveu o humorista, relembrando foto antiga ao lado do craque.

MARADONA E CHAVES

Maradona declarou ser fã do seriado. Ao entrevistar Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, em seu programa de TV em 2005, afirmou: "Você é meu ídolo".
"Assistindo ao Chaves, me sinto mais livre, mais tranquilo, dou risada, penso nas minhas filhas e cresce em mim a vontade de continuar lutando para estar cada dia melhor", disse o craque.

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