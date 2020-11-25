Carlos Villagrán, o Kiko, de 'Chaves', posta homenagem a Maradona

O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter

O ator Carlos Villagrán, o Quico do seriado Chaves, usou seu Instagram para postar uma homenagem a Diego Armando Maradona. O ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira (25) , aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

"Assim como todos os mexicanos, sofri muito com o falecimento do grande, grande, grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos, campeão!", escreveu o humorista, relembrando foto antiga ao lado do craque.

MARADONA E CHAVES

Maradona declarou ser fã do seriado. Ao entrevistar Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, em seu programa de TV em 2005, afirmou: "Você é meu ídolo".