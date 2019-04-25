Carlinhos Maia e o noivo são 1º casal homossexual a desfilar na SPFW

Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

Carlinhos Maia, 24, foi um dos destaques do desfile do estilista Amir Slama na São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (24). Abraçado ao noivo, Lucas Guimarães, eles marcaram o momento por serem o primeiro homossexual a desfilar no evento. O influenciador digital, 24, foi um dos destaques do desfile donanesta quarta-feira (24). Abraçado ao noivo, Lucas Guimarães, eles marcaram o momento por serem oa desfilar no evento.

Os dois desfilaram com looks transparentes. O convite foi feito por Dudu Farias, estilista pessoal de Carlinhos, que assinou a edição do desfile. A proposta da coleção e o fato de o casal desfilar junto fez com que eles aceitassem a ideia, segundo a revista Quem.

Maia disse que é preciso sempre lembrar suas origens, em qualquer lugar que esteja e recusou um camarim. "Fui criado por uma empregada doméstica e sei muito bem quem eu sou. Independente de onde eu estiver, minha essência é essa. Para que camarim? Eu vim do povo e estou no povo".

Momentos depois do desfile, ele postou um texto em suas redes sociais. "Poucas vezes fiquei tão feliz em fazer algo. Pisar no lugar onde impera o luxo e o poder sendo quem sou." escreveu Carlinhos.

CASAMENTO

Famoso nas redes sociais por seus vídeos bem-humorados e escrachados, Carlinhos Maia é um amante à moda antiga. Mesmo após ter pedido o namorado em casamento, ele afirma que os dois só morarão juntos depois da união ser oficializada.

O casal namora há 10 anos e a cerimônia de casamento será realizada no dia 21 de maio em Piranhas (AL), local que tem muita relação com a história de fé para o artista.