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Carlinhos Maia e o noivo são 1º casal homossexual a desfilar na SPFW

Os dois desfilaram com looks transparentes

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 18:19

Publicado em 

25 abr 2019 às 18:19
Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes
O influenciador digital Carlinhos Maia, 24, foi um dos destaques do desfile do estilista Amir Slama na São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (24). Abraçado ao noivo, Lucas Guimarães, eles marcaram o momento por serem o primeiro homossexual a desfilar no evento.
Os dois desfilaram com looks transparentes. O convite foi feito por Dudu Farias, estilista pessoal de Carlinhos, que assinou a edição do desfile. A proposta da coleção e o fato de o casal desfilar junto fez com que eles aceitassem a ideia, segundo a revista Quem. 
Maia disse que é preciso sempre lembrar suas origens, em qualquer lugar que esteja e recusou um camarim. "Fui criado por uma empregada doméstica e sei muito bem quem eu sou. Independente de onde eu estiver, minha essência é essa. Para que camarim? Eu vim do povo e estou no povo".
Momentos depois do desfile, ele postou um texto em suas redes sociais. "Poucas vezes fiquei tão feliz em fazer algo. Pisar no lugar onde impera o luxo e o poder sendo quem sou." escreveu Carlinhos.
CASAMENTO
Famoso nas redes sociais por seus vídeos bem-humorados e escrachados, Carlinhos Maia é um amante à moda antiga. Mesmo após ter pedido o namorado em casamento, ele afirma que os dois só morarão juntos depois da união ser oficializada.
O casal namora há 10 anos e a cerimônia de casamento será realizada no dia 21 de maio em Piranhas (AL), local que tem muita relação com a história de fé para o artista.
A festa para 300 convidados vai contar com shows de Wesley Safadão, Gabriel Diniz e o DJ Alok. Carlinhos ainda não divulgou o nome dos casais de padrinhos, mas já se sabe Simone, Anitta, além dos colegas de gravação do seriado "Os Roni", Whindersson Nunes e Tirullipa estão na lista. 

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