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"Não é falta de coragem"

Carlinhos Maia brinca sobre sexo anal: "Dói muito"

Humorista completou que "não é falta de coragem"

Publicado em 

30 mai 2019 às 12:27

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 12:27

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Desde o casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia se envolve em polêmica atrás de polêmica. Agora, é alvo de comentários na web depois de postar um vídeo falando sobre sexo anal. Na gravação, o humorista escreveu: "Porque você não faz anal?", e responde: "Não é por falta de coragem. É porque dói muito". 
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Informações dão conta de que o vídeo, no entanto, é um trecho do mesmo vídeo que foi publicado por ele quando pediu desculpas ao colega Whindersson Nunes
> Carlinhos Maia reativa Instagram com homenagem a Gabriel Diniz
Nos comentários, os fãs falaram de tudo, entrando e não entrando na brincadeira. "Tenho nem comentário para um vídeo desse", soltou um fã, enquanto outro disse: "Carlinhos, só pare.
Outra fã alertou: "Eu até acharia engraçado em outras circunstâncias, mas você deveria estar de luto pelo seu amigo e ainda por cima pegou parte do vídeo que você estava se desculpando, se dizendo arrependido, isso não foi legal. Você é uma pessoa legal, só que no momento sua atitude não foi legal". 

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