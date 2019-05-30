Carlinhos Maia brinca sobre sexo anal: "Dói muito"

Desde o casamento comse envolve em polêmica atrás de polêmica. Agora, é alvo de comentários na web depois de postar um vídeo falando sobre. Na gravação, o humorista escreveu: "Porque você não faz anal?", e responde: "Não é por falta de coragem. É porque dói muito".

Informações dão conta de que o vídeo, no entanto, é um trecho do mesmoque foi publicado por ele quando pediuao colega

Nos comentários, os fãs falaram de tudo, entrando e não entrando na brincadeira . "Tenho nem comentário para um vídeo desse", soltou um fã, enquanto outro disse: "Carlinhos, só pare.

Outra fã alertou: "Eu até acharia engraçado em outras circunstâncias, mas você deveria estar de luto pelo seu amigo e ainda por cima pegou parte do vídeo que você estava se desculpando, se dizendo arrependido, isso não foi legal. Você é uma pessoa legal, só que no momento sua atitude não foi legal".