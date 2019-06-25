Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Carla Vilhena discute com internautas após reclamar de baile funk

Jornalista diz que funk 'estimula comportamento baixo'

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 15:46

Publicado em 

25 jun 2019 às 15:46
Carla Vilhena quando apresentou o Jornal Nacional Crédito: Imagem da TV Globo
Ex-apresentadora da Globo, a jornalista Carla Vilhena, 52, reclamou do barulho de um baile funk que ocorria próximo ao seu apartamento. Seu repúdio acabou gerando uma tremenda discussão entre ela e alguns seguidores. Houve até bate-boca.
Ao publicar nas redes sociais um vídeo que mostrava a barulheira da música, Carla gerou a fúria de algumas pessoas. Ela chegou a dizer que o que ouvia não era um funk raiz, mas um "Kamasutra sem sutileza e sem qualidade musical nenhuma".
Um dos internautas opinou dizendo que ela deveria respeitar o que ele chamou de "manifestação, seja ela cultural, política ou religiosa". Em resposta, Carla afirmou que aquilo era um "inferno nos ouvidos". "E quem tem que acordar cedo? Bem, pra que se preocupar com os trabalhadores, o bom mesmo é a tal 'manifestação cultural', que é como essa porcaria é chamada pelos pseudointelectuais", disse a jornalista.
Em outra resposta a um seguidor, que concordou com ela sobre a qualidade condenável da canção, Carla fez um paralelo entre o rap e o funk. "É pior ainda do que isso, o funk de podridão estimula um comportamento tão baixo dos jovens que muitos só conseguem fazer aquilo sob efeito de drogas. Rap conscientiza, funk aliena. Por isso o tráfico baniu o rap", escreveu.
A jornalista foi narrando pelo Twitter tudo o que acontecia próximo a ela. Em um certo momento, ela disse que o funk de cunho sexual dava espaço ao funk que remetia ao uso de drogas. 
"É só pornografia do mais baixo calão tocando em meio à comunidade de maioria honesta que tenta dormir e gostaria de salvar os filhos dessa nojeira", publicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carla vilhena funk Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados