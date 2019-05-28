Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diamantes para Kulture

Cardi B gasta US$ 80 mil em diamantes para bebê

Ela fez esse anúncio publicamente, pelo seu perfil no Instagram, mas logo apagou as fotos

Publicado em 

28 mai 2019 às 15:03

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 15:03

11/02/2019 - Cardi B recebe o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards 2019 Crédito: Youtube/Grammy
A rapper Cardi B (26), já fez as compras para a sua pequena Kulture, que completará um ano em julho. Ela fez esse anúncio publicamente, pelo seu perfil no Instagram, mas logo apagou as fotos. O momento, no entanto, ficou registrado pela revista americana People.
"Acabei de gastar uma mala de dinheiro com a minha filha, você sabe, essa bebê será mimada", afirmou a rapper em seu perfil. Na publicação, ela marcou a loja Pristine Jewerls, em Nova York. "Se sou coberta de joias, minha filha será também", escreveu.
Um par de brincos de diamantes e braceletes de diversas cores diferentes estavam na lista de compras da rapper. A bebê, claro, experimentou todas na loja. Segundo B., ela compraria só o que fosse "aprovado" pela filha.
Kulture Kiari é fruto da relação de Cardi B com o rapper Ofsset, um dos três integrantes do grupo Migos. O músico é pai de outros três filhos de relações anteriores. 
O nome Kulture  Kiari foi escolhido em homenagem ao pai, cujo nome de batismo é Kiari Kendrell Cephus. Os dois primeiros álbuns do rapper também são entitulados como "Culture" e "Culture II". 
A cantora também confirmou em suas redes sociais, em 2017, que havia se casado com o rapper em segredo. Cardi B ficou conhecida após o sucesso da música "Bodak Yellow", em que fala sobre sua vida como dançarina e stripper. Ela ganhou notoriedade no rap americano e, desde então, participou de uma música com o Maroon 5 e ficou em primeiro nas listas de singles nos EUA com a música "I Like It".
NOVO DISCO A CAMINHO
Cardi B. já anunciou o lançamento de mais uma música, "Press" para a próxima sexta-feira, dia 31. A música é uma das faixas que deve fazer parte de seu próximo disco, ainda sem data. Os últimos lançamentos de Cardi B foram as músicas "Money" e "Please Me".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

EUA Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados