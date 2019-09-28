Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Falou em português

Cardi B abre o jogo sobre show cancelado no Rock in Rio

Alguns criticaram justificativa da cantora, mas outros fãs também gostaram do fato de ela ter tentado se explicar

Publicado em 

28 set 2019 às 17:20

Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib
Cardi B, 26, conversou em português com fãs brasileiros no Twitter na noite dessa sexta-feira (27). A rapper -- que havia sido confirmada no Rock in Rio, mas cancelou sua participação, sendo substituída pela britânica Ellie Goulding, 32 -- postou na rede social: "muito em breve ..... Talvez eu já tenha uma música funk".
Os tietes da cantora aproveitaram para interagir com ela, até que um deles resolveu colocá-la contra a parede. "Não adianta tuitar em português se cancela show no Brasil para ir à França, gata", dando a entender que a rapper teria deixado o show de lado por conta da Semana de Moda de Paris.
Com a ajuda de um tradutor eletrônico, Cardi esclareceu a situação. "Eu não cancelei o Brasil para ir a Paris, cancelei todos os shows de outubro a janeiro, porque meu agente de reservas me reservou para todos esses shows, não considerando que eu precisava trabalhar no meu álbum. Então, eu tive que cancelar tudo, apenas de outubro a janeiro". 
Embora alguns dos comentários tenham apontado que o Rock in Rio está acontecendo em setembro, o que invalidaria a justificativa, a grande maioria ficou animada com a interação da cantora. Alguns chegaram a especular que o funk citado pela rapper no primeiro tweet surja de uma parceria com Anitta, 26, mas nada foi confirmado por nenhuma das cantoras até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados