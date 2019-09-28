Cardi B abre o jogo sobre show cancelado no Rock in Rio

Cardi B, 26, conversou em português com fãs brasileiros no Twitter na noite dessa sexta-feira (27). A rapper -- que havia sido confirmada no Rock in Rio, mas cancelou sua participação, sendo substituída pela britânica Ellie Goulding, 32 -- postou na rede social: "muito em breve ..... Talvez eu já tenha uma música funk".
Os tietes da cantora aproveitaram para interagir com ela, até que um deles resolveu colocá-la contra a parede. "Não adianta tuitar em português se cancela show no Brasil para ir à França, gata", dando a entender que a rapper teria deixado o show de lado por conta da Semana de Moda de Paris.
Com a ajuda de um tradutor eletrônico, Cardi esclareceu a situação. "Eu não cancelei o Brasil para ir a Paris, cancelei todos os shows de outubro a janeiro, porque meu agente de reservas me reservou para todos esses shows, não considerando que eu precisava trabalhar no meu álbum. Então, eu tive que cancelar tudo, apenas de outubro a janeiro".
Embora alguns dos comentários tenham apontado que o Rock in Rio está acontecendo em setembro, o que invalidaria a justificativa, a grande maioria ficou animada com a interação da cantora. Alguns chegaram a especular que o funk citado pela rapper no primeiro tweet surja de uma parceria com Anitta, 26, mas nada foi confirmado por nenhuma das cantoras até o momento.