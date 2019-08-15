Capixaba musa da pornochanchada vira funkeira com "Novinha Recalcada"

Jussara Calmon, a musa capixaba da pornochanchada dos anos 80, se lança como funkeira no clipe "Novinha Recalcada" Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação

Jussara Calmon, de 61 anos, é prova viva de que a idade não é fator limitante para ninguém. Mas só ser exemplo não estava bom. No fim de junho, ela concretizou um sonho que já vinha construindo há cerca de três anos, quando pediu a um amigo que escrevesse uma música para ela, e lançou "Novinha Recalcada", um Pura Malícia. "Era meio que um forró merengoso", lembra, em entrevista ao Gazeta Online. , de 61 anos, é prova viva de que a idade não é fator limitante para ninguém. Mas só ser exemplo não estava bom. No fim de junho, ela concretizou um sonho que já vinha construindo há cerca de três anos, quando pediu a um amigo que escrevesse uma música para ela, e lançou, um funk gravado na Rocinha , no Rio de Janeiro. Ela queria reviver os anos 1990, época em que ferveu as pistas de danças no trio. "Era meio que um forró merengoso", lembra, em entrevista ao

"Novinha Recalcada" traz Jussara como protagonista, que é apalpada por vários homens "sarados e gostosos" , como a própria letra da canção diz, e um grupo de amigas da terceira idade que saem em uma limousine só em busca de diversão.

"Eu quis homenagear as mulheres da melhor idade, falar um pouco da mulher nessa idade, do empoderamento feminino. E gostei muito da experiência", completa. Assista:

CRÍTICA: LONGE DO SUCESSO

Apesar da boa produção do clipe, a música está longe de ser um hit. E a mudança na carreira para o lado musical parece uma repetição de histórias de artistas que tentaram se aventurar na música e não deram muito certo.

Jussara Calmon, a musa capixaba da pornochanchada dos anos 80, se lança como funkeira no clipe "Novinha Recalcada" Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação

Jussara é mais uma numa lista de apresentadores, atrizes e sub-celebridades que tentaram virar o jogo - e até mesmo pegar a onda da fama que tinham - em seu tempo. Nomes como o de Ângela Bismarchi, Tiazinha, a finada Heloísa Faissol, Susana Vieira, Gilberto Barros, Roberto Justus e até Ana Maria Braga aparecem na lista para mostrar que às vezes é melhor ficar na zona de conforto.

Quem se lembra da musa das plásticas, Ângela Bismarchi, tentando cantar o sucesso "Clima de Rodeio", do grupo Dallas Company? Não deu muito certo, inclusive com shows não muito cheios.

Susana Vieira virou até meme nas redes sociais ao mostrar, ao vivo, seu talento ao cantar "Per Amore", no "Domingão do Faustão", em 2010. Enquanto o CD não saía das prateleiras, o sucesso veio no lado B do Youtube, onde virou piada.

Roberto Justus até já admitiu não ser muito fã do disco que produziu, "Só Entre Nós" (2008). "Eu não gosto do meu CD. Eu sou muito perfeccionista. O CD é bom, tem boa qualidade e surpreende muitas pessoas, mas o problema é que qualquer um faz um CD. Existem muitas técnicas de estúdio para melhorar a voz. Depois disso (do CD), não fiz mais show em lugar nenhum", disse.

A tentativa de sucesso está fria. Em menos de dois meses, o clipe tem 20 mil visualizações no YouTube e a meta, por enquanto, é atingir os 50 mil espectadores. Até o fim do ano, a capixaba deve lançar outras duas músicas que ainda são surpresas para o público, mas já estão prontas nas mãos da bonitona. "Estou com essas duas músicas engatilhadas e quero fazer gravações totalmente diferentes, para inovar mesmo", pondera.

Enquanto os vídeos não chegam, você pode conferir a seleção de músicas dos artistas citados no texto acima.

Susana Vieira - Per Amore

Ângela Bismarchi - Clima de Rodeio

Roberto Justus - What a Wonderful World

Tiazinha - Dança da Tiazinha

Ana Maria Braga - Na Trilha do Amor

Heloísa Faissol - O Karatê