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"Novinha Recalcada"

Capixaba musa da pornochanchada vira funkeira com "Novinha Recalcada"

Socialite segue a linha de famosos como Susana Vieira, Roberto Justus e Ângela Bismarchi. Confira outras tentativas de artistas, que não são cantores, no ramo musical

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 12:29
Jussara Calmon, a musa capixaba da pornochanchada dos anos 80, se lança como funkeira no clipe "Novinha Recalcada" Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação
Jussara Calmon, de 61 anos, é prova viva de que a idade não é fator limitante para ninguém. Mas só ser exemplo não estava bom. No fim de junho, ela concretizou um sonho que já vinha construindo há cerca de três anos, quando pediu a um amigo que escrevesse uma música para ela, e lançou "Novinha Recalcada", um funk gravado na Rocinha, no Rio de Janeiro. Ela queria reviver os anos 1990, época em que ferveu as pistas de danças no trio Pura Malícia. "Era meio que um forró merengoso", lembra, em entrevista ao Gazeta Online.
"Novinha Recalcada" traz Jussara como protagonista, que é apalpada por vários homens "sarados e gostosos", como a própria letra da canção diz, e um grupo de amigas da terceira idade que saem em uma limousine só em busca de diversão.
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"Eu quis homenagear as mulheres da melhor idade, falar um pouco da mulher nessa idade, do empoderamento feminino. E gostei muito da experiência", completa. Assista:
Para quem não conhece, Jussara atuou em novelas como "Meu Bem Meu Mal", "Tieta", "Despedida de Solteiro", "Chiquititas" e fez muito sucesso como musa das pornochanchadas, nos anos 1980. No auge da sua carreira, a atriz virou notícia internacional ao viver um affair com o astro hollywoodiano Robert De Niro, em uma passagem dele pelo país.
CRÍTICA: LONGE DO SUCESSO
Apesar da boa produção do clipe, a música está longe de ser um hit. E a mudança na carreira para o lado musical parece uma repetição de histórias de artistas que tentaram se aventurar na música e não deram muito certo.
Jussara Calmon, a musa capixaba da pornochanchada dos anos 80, se lança como funkeira no clipe "Novinha Recalcada" Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação
Jussara é mais uma numa lista de apresentadores, atrizes e sub-celebridades que tentaram virar o jogo - e até mesmo pegar a onda da fama que tinham - em seu tempo. Nomes como o de Ângela Bismarchi, Tiazinha, a finada Heloísa Faissol, Susana Vieira, Gilberto Barros, Roberto Justus e até Ana Maria Braga aparecem na lista para mostrar que às vezes é melhor ficar na zona de conforto.
Quem se lembra da musa das plásticas, Ângela Bismarchi, tentando cantar o sucesso "Clima de Rodeio", do grupo Dallas Company? Não deu muito certo, inclusive com shows não muito cheios. 
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Susana Vieira virou até meme nas redes sociais ao mostrar, ao vivo, seu talento ao cantar "Per Amore", no "Domingão do Faustão", em 2010. Enquanto o CD não saía das prateleiras, o sucesso veio no lado B do Youtube, onde virou piada.
Roberto Justus até já admitiu não ser muito fã do disco que produziu, "Só Entre Nós" (2008). "Eu não gosto do meu CD. Eu sou muito perfeccionista. O CD é bom, tem boa qualidade e surpreende muitas pessoas, mas o problema é que qualquer um faz um CD. Existem muitas técnicas de estúdio para melhorar a voz. Depois disso (do CD), não fiz mais show em lugar nenhum", disse.
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A tentativa de sucesso está fria. Em menos de dois meses, o clipe tem 20 mil visualizações no YouTube e a meta, por enquanto, é atingir os 50 mil espectadores. Até o fim do ano, a capixaba deve lançar outras duas músicas que ainda são surpresas para o público, mas já estão prontas nas mãos da bonitona. "Estou com essas duas músicas engatilhadas e quero fazer gravações totalmente diferentes, para inovar mesmo", pondera.
Enquanto os vídeos não chegam, você pode conferir a seleção de músicas dos artistas citados no texto acima.
Susana Vieira - Per Amore
Ângela Bismarchi - Clima de Rodeio
Roberto Justus - What a Wonderful World
Tiazinha - Dança da Tiazinha
Ana Maria Braga - Na Trilha do Amor
Heloísa Faissol - O Karatê
Gilberto Barros - Acorrentado em Você

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