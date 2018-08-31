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Mrs Tourism Queen

Capixaba conquista título de mulher casada mais bonita do mundo

Ana Luísa Castro Backer conquistou o título três anos depois de ter que renunciar ao título de Miss Mundo Brasil por ser casada

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 17:10
Ana Luísa Castro Backer conquistou o título de mulher casada mais bonita do mundo Crédito: Alice Sulzbach / Divulgação
A mulher casada mais bonita do mundo é capixaba. Ana Luísa Castro Backer, de 26 anos, conquistou na noite desta quinta-feira (30), o título de Mrs Tourism Queen International 2018, em concurso disputado na Malásia. Representante do Brasil, Ana disputou o título com 27 finalistas de diferentes países.
A conquista da capixaba, natural de Vitória, veio três anos depois de Ana renunciar ao título de Miss Mundo Brasil. Nas redes sociais, a modelo capixaba vibrou com o título.
"Vitória do Brasil na Malásia! Eu não poderia estar mais honrada e realizada de ser eleita a mulher casada mais linda do planeta. Foram 27 candidatas na disputa e simplesmente celebramos a diversidade da beleza mundial. Gratidão a Deus, ao melhor marido do mundo, à minha família brasileira e minha família belga", afirmou.
Em um vídeo publicado na internet logo após a modelo receber a coroa, Ana agradeceu a torcida e falou das amizades que fez com as demais modelos que disputavam o título.
"Estou muito feliz, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz. A gente teve um concurso com ambiente muito bom, as meninas estavam maravilhosas e elas foram muito entrosadas e amigas, a gente se divertiu o tempo todo", contou.
COROA DEVOLVIDA EM NOME DO AMOR
Em 2015, ao representar Sergipe no Miss Mundo Brasil, a modelo já era casada na Bélgica com o modelo e ator belga Tanguy Backer, o que a impossibilitou de ficar com o título. Na época, como os trâmites para a homologação do casamento no Brasil ainda não tinham sido concluídos, a capixaba tinha opção de desistir da homologação e ficar com a coroa ou abrir mão do título. Ana escolheu não abrir mão do casamento e, 24 horas após o título, repassou a faixa de Miss para Catharina Choi Nunes, representante de Ilhabela (SP), que havia ficado em segundo lugar.

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