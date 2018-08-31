Capixaba conquista título de mulher casada mais bonita do mundo

Ana Luísa Castro Backer conquistou o título de mulher casada mais bonita do mundo Crédito: Alice Sulzbach / Divulgação

A mulher casada mais bonita do mundo é capixaba. Ana Luísa Castro Backer , de 26 anos, conquistou na noite desta quinta-feira (30), o título de Mrs Tourism Queen International 2018, em concurso disputado na Malásia. Representante do Brasil, Ana disputou o título com 27 finalistas de diferentes países.

A conquista da capixaba, natural de Vitória, veio três anos depois de Ana renunciar ao título de Miss Mundo Brasil . Nas redes sociais, a modelo capixaba vibrou com o título.

"Vitória do Brasil na Malásia! Eu não poderia estar mais honrada e realizada de ser eleita a mulher casada mais linda do planeta. Foram 27 candidatas na disputa e simplesmente celebramos a diversidade da beleza mundial. Gratidão a Deus, ao melhor marido do mundo, à minha família brasileira e minha família belga", afirmou.

Em um vídeo publicado na internet logo após a modelo receber a coroa, Ana agradeceu a torcida e falou das amizades que fez com as demais modelos que disputavam o título.

"Estou muito feliz, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz. A gente teve um concurso com ambiente muito bom, as meninas estavam maravilhosas e elas foram muito entrosadas e amigas, a gente se divertiu o tempo todo", contou.

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