Cantora Pink é internada e cancela o segundo show em uma semana

Cantora Pink Crédito: Reprodução/Instagram @pink

Em uma semana, a cantora Pink cancelou dois shows da sua turnê pela Austrália e Nova Zelândia. De acordo com o Twitter da produtora Live Nation, empresa que realiza as apresentações dela pelos países da Oceania, a cantora foi internada nesta segunda-feira, 6, em um hospital em Sydney, para tratar de uma infecção estomacal.

Em tradução livre, o tuíte diz: "Pink deu entrada em no hospital em Sidney, na noite de domingo, com um quadro de desidratação. Ela foi tratada e liberada. Ela voltou ao hospital hoje (segunda, 6) e diagnosticada com um vírus gástrico. Pink permanecerá no hospital até a terça-feira, para seguir com seu tratamento e recuperação."

Pink se apresentaria em Sydney nesta segunda-feira e o show foi adiado. Trata-se da segunda apresentação da turnê Beautiful Trauma a ser adiada por conta da saúde da cantora. Na sexta, 3, ela havia adiado a performance na mesma cidade.

Na ocasião, também pelo Twitter, Pink pediu desculpas aos fãs australianos: "é com muita frustração que trago para vocês esta notícia. O show de sexta-feira será adiado. Eu esperava que alguns dias de descanso me ajudassem a melhorar, mas não foi na velocidade que eu estava esperando. Agradeço às mensagens de apoio e compreensão. Sinto muito."

A polêmica em torno da cantora, contudo, está no fato de que, após cancelar a performance de sexta, 3, Pink foi clicada por um fotógrafo na praia com o filho. No Instagram, ela se disse revoltada com a falta de contexto da imagem. Afirmou que a turnê estava programada desde 2017 - tal qual o passeio na praia, para que seus filhos, que a acompanham na turnê, saíssem dos hotéis nos quais estavam hospedados.