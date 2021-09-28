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Justiça

Cantor R. Kelly é condenado por tráfico sexual de menores

Músico vencedor do Grammy foi acusado de comandar esquema que envolvia mulheres menores de idade

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 09:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 09:51
Ilustração do cantor R. Kelly no tribunal, ao lado dos advogados Thomas Farinella e Nicole Blank Becker, durante o julgamento de abuso sexual
Ilustração do cantor R. Kelly no tribunal, ao lado dos advogados Thomas Farinella e Nicole Blank Becker, durante o julgamento de abuso sexual Crédito: REUTERS/Jane Rosenberg/Folhapress
O artista norte-americano R. Kelly foi condenado por um júri federal, nesta segunda-feira, 27, por tráfico sexual, no qual promotores acusaram o cantor de R&B de fazer uso de sua fama, por mais de 25 anos, para atrair mulheres e meninas menores de idade para o seu entorno com fins sexuais.
Jurados no tribunal federal do Brooklyn deliberaram por pouco mais de um dia, antes de votarem pela condenação de Kelly, de 54 anos, em todas as acusações que ele enfrentava, após um julgamento que durou 5 semanas e meia.
Kelly manteve sua cabeça abaixada enquanto o veredicto era lido, com seu rosto protegido por uma máscara branca. Uma mulher que assistia de uma sala de escuta chorou enquanto o veredicto era lido.
Deveraux Cannick, advogado de Kelly, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal que a defesa estava "desapontada". A audiência de sentença de Kelly foi marcada para o dia 4 de maio de 2022.
O cantor, cujo nome completo é Robert Sylvester Kelly, é uma das pessoas mais influentes julgadas por crimes sexuais depois do movimento #MeToo, que amplificou as acusações que o perseguiam desde o início dos anos 2000.
Assim como Kelly, muitas de suas acusadoras eram negras, o que diferencia o caso de condenações da mesma onda, como a do comediante Bill Cosby e do produtor cinematográfico Harvey Weinstein. A condenação de Cosby foi anulada em junho.

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