Cantor João Gilberto será enterrado em Niterói

O corpo do cantorserá enterrado nesta segunda-feira, dia 8, no cemitério Parque da Colina, em, em um jazigo da família, às 16h. O velório do músico, aberto ao público, será no foyer do Theatro Municipal, no Centro do Rio, das 9h às 14h.

, João Gilberto morreu no sábado, aos 88 anos, no apartamento onde morava, no bairro do, na zona sul. A causa da morte não foi divulgada. Bebel Gilberto, filha do cantor e compositor, estava em turnê nos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil neste domingo para se despedir do pai.

O filho mais velho de João Gilberto, João Marcelo, que mora em Nova Jersey, nos EUA, não virá ao Brasil para o enterro. O advogado de João Marcelo, Gustavo Miranda, informou que ele está renovando o seu visto de permanência no país e, por isso, não poderia se ausentar dos EUA.

"Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da independência. Agradeço minha família por estar aqui por ele", escreveu o filho do cantor, João Marcelo, que mora nos Estados Unidos. Seu estado de saúde teria piorado desde a morte da ex-mulher, Miúcha, em dezembro de 2018, com quem foi casado e teve a filha Bebel. Ele chegou a pesar 40 quilos.