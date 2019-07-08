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Música de luto

Cantor João Gilberto será enterrado em Niterói

Pai da bossa nova morreu aos 88 anos

Publicado em 

08 jul 2019 às 11:34

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 11:34

João Gilberto, durante apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008 Crédito: Ari Versiani/AFP
O corpo do cantor João Gilberto será enterrado nesta segunda-feira, dia 8, no cemitério Parque da Colina, em Niterói, em um jazigo da família, às 16h. O velório do músico, aberto ao público, será no foyer do Theatro Municipal, no Centro do Rio, das 9h às 14h.
Pai da Bossa Nova, João Gilberto morreu no sábado, aos 88 anos, no apartamento onde morava, no bairro do Leblon, na zona sul. A causa da morte não foi divulgada. Bebel Gilberto, filha do cantor e compositor, estava em turnê nos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil neste domingo para se despedir do pai.
> Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais
O filho mais velho de João Gilberto, João Marcelo, que mora em Nova Jersey, nos EUA, não virá ao Brasil para o enterro. O advogado de João Marcelo, Gustavo Miranda, informou que ele está renovando o seu visto de permanência no país e, por isso, não poderia se ausentar dos EUA.
"Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da independência. Agradeço minha família por estar aqui por ele", escreveu o filho do cantor, João Marcelo, que mora nos Estados Unidos. Seu estado de saúde teria piorado desde a morte da ex-mulher, Miúcha, em dezembro de 2018, com quem foi casado e teve a filha Bebel. Ele chegou a pesar 40 quilos.

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