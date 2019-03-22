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Justin Carter

Cantor de country morre por disparo acidental durante gravação de clipe

Justin Carter estava gravando um novo clipe em Houston, no Texas, quando tirou uma arma de seu bolso e "atirou em seu olho" acidentalmente

Publicado em 

22 mar 2019 às 13:17

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:17

Justin Carter morreu após atirar acidentalmente no Texas Crédito: Reprodução/Facebook/JustinCarter
O cantor de country Justin Carter morreu após disparar acidentalmente contra si mesmo durante a gravação de um clipe no último sábado (16).
Em entrevista ao canal Fox News, a mãe de Carter, Cindy McClellan, disse que ele estava gravando um novo clipe em Houston, no Texas, quando tirou uma arma de seu bolso e "atirou em seu olho" acidentalmente. A arma estava sendo usada no vídeo.
Pelo perfil do Instagram de Justin, a família lamentou a morte e pediu doações para as despesas com o funeral. 
"Por favor, mantenha a família de Justin em suas orações e dê privacidade neste momento difícil. Justin não está mais conosco, ele foi embora. Sentiremos saudade de você, que sempre foi cheio de alegria, riso e amado por tantas pessoas em sua vida", disse a família nas redes sociais do cantor.
A mãe de Carter ainda afirmou, na entrevista, que ele estava prestes a pegar a estrada em uma turnê que passaria por dez estados americanos. Ele havia acabado de assinar contrato com a Triple Threat Management. O cantor havia lançado, recentemente, a música "Love Affair".
"Aos olhos de muita gente ele seria o próximo Garth Brooks", disse Mark Atherton, da Triple Threat Management, em um comunicado à emissora, referindo-se a Brooks,  o lendário cantor country conhecido para misturar elementos de rock em suas músicas.  Atherton não compartilhou outros detalhes sobre a morte de Carter.

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