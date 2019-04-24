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Vai à Justiça

Candidato ao Mister Brasil é ofendido na web: "Existem gays racistas"

Após vencer uma das etapas do Mister Brasil, suspeitos invadiram suas redes sociais e deixaram mensagens de ódio contra o modelo, que hoje também decidiu se tornar ativista

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 12:36

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 abr 2019 às 12:36
Crédito: CO Assessoria/Divulgação
O paulista Max Souza, de 24 anos, modelo e ativista gay, foi o primeiro negro a vencer o concurso de beleza em Lins, cidade de São Paulo, que o dá a chance de entrar no concurso nacional, o Mister Brasil.
Apesar de quebrar barreiras, na internet a reação foi contrária. “Tive muitos comentários positivos, me parabenizando com a vitória e sou grato com isso, mas infelizmente um deles foi muito ofensivo, um comentário cheio de ódio, cheio de preconceito apenas por causa da minha cor”, explica.
Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Comentários como “deveria voltar para a Senzala” e "viadinho" foram alguns dos distribuídos por internautas em sua última publicação no Instagram, que falava na legenda justamente sobre bullying.
O modelo é casado com o prefeito de Lins, Edgar Souza, e decidiu processar o internauta com base nos procedimentos previstos na Justiça. “Isso é inadmissível, mas como fala o meu companheiro, melhor guardar apenas o que de bom falam", acredita.
Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
Max tem o desejo de ser
ativista gay
e fazer história no Mister Brasil como também ser um dos primeiros negros a vencer a competição.

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