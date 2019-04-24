Candidato ao Mister Brasil é ofendido na web: "Existem gays racistas"

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

O paulista Max Souza, de 24 anos, modelo e ativista gay, foi o primeiro negro a vencer o concurso de beleza em Lins, cidade de São Paulo, que o dá a chance de entrar no concurso nacional, o Mister Brasil.

Apesar de quebrar barreiras, na internet a reação foi contrária. “Tive muitos comentários positivos, me parabenizando com a vitória e sou grato com isso, mas infelizmente um deles foi muito ofensivo, um comentário cheio de ódio, cheio de preconceito apenas por causa da minha cor”, explica.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Comentários como “deveria voltar para a Senzala” e "viadinho" foram alguns dos distribuídos por internautas em sua última publicação no Instagram, que falava na legenda justamente sobre bullying.

O modelo é casado com o prefeito de Lins, Edgar Souza, e decidiu processar o internauta com base nos procedimentos previstos na Justiça. “Isso é inadmissível, mas como fala o meu companheiro, melhor guardar apenas o que de bom falam", acredita.

Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92

Max tem o desejo de ser

ativista gay