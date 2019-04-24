Candidato ao Mister Brasil é ofendido na web: "Existem gays racistas"

O paulista Max Souza, de 24 anos, modelo e ativista gay, foi o primeiro negro a vencer o concurso de beleza em Lins, cidade de São Paulo, que o dá a chance de entrar no concurso nacional, o Mister Brasil.
Apesar de quebrar barreiras, na internet a reação foi contrária. “Tive muitos comentários positivos, me parabenizando com a vitória e sou grato com isso, mas infelizmente um deles foi muito ofensivo, um comentário cheio de ódio, cheio de preconceito apenas por causa da minha cor”, explica.
Comentários como “deveria voltar para a Senzala” e "viadinho" foram alguns dos distribuídos por internautas em sua última publicação no Instagram, que falava na legenda justamente sobre bullying.
O modelo é casado com o prefeito de Lins, Edgar Souza, e decidiu processar o internauta com base nos procedimentos previstos na Justiça. “Isso é inadmissível, mas como fala o meu companheiro, melhor guardar apenas o que de bom falam", acredita.
Max tem o desejo de ser
ativista gay
e fazer história no Mister Brasil como também ser um dos primeiros negros a vencer a competição.