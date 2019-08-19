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Top model

Candice Swanepoel se separa de modelo capixaba e curte verão na Europa

Angel da Victoria's Secret teve dois filhos com o modelo capixaba Hermann Nicoli

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 06:21

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 ago 2019 às 06:21
O modelo capixaba Hermann Nicoli e sua ex-esposa, a angel da Victoria's Secret Candice Swanepoel (foto de 12/06/2012) Crédito: A GAZETA/Arquivo
Pode ser que os capixabas e turistas do Espírito Santo não tenham mais a sorte de ver a top Candice Swanepoel, de 30 anos, dando o ar da graça pelas praias de Vitória, onde costumava frequentar com o marido. Desde o início do ano, segundo informações da revista Quem, a bonita está separada do modelo capixaba Hermann Nicoli, com quem teve Anacã, de 2 anos, e Ariel, de 1 ano. 
> Angel Candice Swanepoel exibe barrigão de grávida em praia de Vitória
> Nasce segundo filho da angel Candice Swanepoel em Vitória
Na Europa, a modelo da Victoria's Secret posou ao lado da colega, a também modelo Doutzen Kroes.
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> Angel da Victoria's Secret pega praia na Curva da Jurema
Mesmo separada, Candice mantém um apartamento que tem em São Paulo, de acordo com a revista. Ela fala português fluentemente. 

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