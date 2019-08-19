Candice Swanepoel se separa de modelo capixaba e curte verão na Europa

Pode ser que os capixabas e turistas do Espírito Santo não tenham mais a sorte de ver a top Candice Swanepoel, de 30 anos, dando o ar da graça pelas praias de Vitória, onde costumava frequentar com o marido. Desde o início do ano, segundo informações da revista Quem, a bonita está separada do modelo capixaba Hermann Nicoli, com quem teve Anacã, de 2 anos, e Ariel, de 1 ano.
Na Europa, a modelo da Victoria's Secret posou ao lado da colega, a também modelo Doutzen Kroes.
Mesmo separada, Candice mantém um apartamento que tem em São Paulo, de acordo com a revista. Ela fala português fluentemente.