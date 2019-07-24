Camilla Camargo dá à luz Joaquim, seu primeiro filho, em São Paulo

Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo Crédito: Nayara Godoi/Prime Children

Camilla Camargo, 33, e Leonardo Lessa, Joaquim, nasceu nesta terça-feira (23) em uma maternidade de São Paulo. O primeiro filho de, 33, e, nasceu nesta terça-feira (23) em uma maternidade de São Paulo.

contrações na segunda-feira (22), mas o nascimento ocorreu apenas nesta terça. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, Camilla e seu filho estão bem. A irmã de Wanessa começou a sentir asna segunda-feira (22), mas oocorreu apenas nesta terça.

Camargo já vinha publicando uma série de fotos da gestação, homenageando o filho. "Feliz de iniciar mais um ciclo com ele", escreveu na legenda de uma das publicações mais recentes.

Em setembro do ano passado, a atriz se casou com o diretor Leonardo Lessa em Moema, zona sul de São Paulo.

Camilla, que esteve na TV como Diana em "Carinha de Anjo", SBT, entrou na cerimônia ao som de "É o Amor", música de Zezé Di Camargo e Luciano.