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Camilla Camargo dá à luz Joaquim, seu primeiro filho, em São Paulo

Joaquim é fruto do relacionamento da irmã de Wanessa com Leonardo Lessa

Publicado em 

24 jul 2019 às 10:56

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 10:56

Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo Crédito: Nayara Godoi/Prime Children
O primeiro filho de Camilla Camargo, 33, e Leonardo LessaJoaquim, nasceu nesta terça-feira (23) em uma maternidade de São Paulo.
Segundo a assessoria de imprensa da atriz, Camilla e seu filho estão bem. A irmã de Wanessa começou a sentir as contrações na segunda-feira (22), mas o nascimento ocorreu apenas nesta terça.
Camargo já vinha publicando uma série de fotos da gestação, homenageando o filho. "Feliz de iniciar mais um ciclo com ele", escreveu na legenda de uma das publicações mais recentes.
Em setembro do ano passado, a atriz se casou com o diretor Leonardo Lessa em Moema, zona sul de São Paulo.
Camilla, que esteve na TV como Diana em "Carinha de Anjo", SBT, entrou na cerimônia ao som de "É o Amor", música de Zezé Di Camargo e Luciano.
Essa foi a primeira vez que a família, que passou por alguns desentendimentos no passado, se reuniu em um evento. Ela e a filha mais velha, Wanessa Camargo, têm uma relação tensa com Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé.

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