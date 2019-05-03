Camareiro gato da Globo faz sucesso nos bastidores; veja fotos

Yuri Roman, de 25 anos, é o camareiro da Globo que está levando homens e mulheres à loucura nos bastidores do programa "Encontro com Fátima Bernardes", centro em que o rapaz trabalha.
O frisson vem tanto de funcionários da emissora quanto de convidados dos programas "Encontro" e "É de Casa", nos sets em que o rapaz atua.
O jovem chama a atenção pelo corpão musculoso que ostenta, mas, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o que ele tem de bonito não tem de simpático. É que algumas pessoas já andaram comentando sobre o humor do menino por aí.
O fato é que Yuri já foi até motivo de filmagens dos bastidores dos estúdios de Fátima e do "É de Casa". Segundo a colunista, um assessor chegou a ser flagrado filmando o rapaz, que percebeu que estava sendo gravado.
Veja fotos do camareiro gato da Globo: