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Entre homens e mulheres

Camareiro gato da Globo faz sucesso nos bastidores; veja fotos

Rapaz tem 25 anos, é compromissado e, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o que ele tem de corpão não tem de simpatia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2019 às 14:45

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 14:45

Yuri Roman, de 25 anos, é o camareiro da Globo que está levando homens e mulheres à loucura nos bastidores do programa "Encontro com Fátima Bernardes", centro em que o rapaz trabalha. 
O frisson vem tanto de funcionários da emissora quanto de convidados dos programas "Encontro" e "É de Casa", nos sets em que o rapaz atua. 
O jovem chama a atenção pelo corpão musculoso que ostenta, mas, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o que ele tem de bonito não tem de simpático. É que algumas pessoas já andaram comentando sobre o humor do menino por aí. 
O fato é que Yuri já foi até motivo de filmagens dos bastidores dos estúdios de Fátima e do "É de Casa". Segundo a colunista, um assessor chegou a ser flagrado filmando o rapaz, que percebeu que estava sendo gravado. 
Veja fotos do camareiro gato da Globo: 
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman
Crédito: Reprodução/Facebook Yuri Roman

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