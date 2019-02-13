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Calçados de Katy Perry saem de sites após acusação de 'blackface'

Modelos de mocassins e sandálias de salto nas cores preta, bege e dourada tinham olhos, nariz e boca

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:29

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:29

13/02/2019 - Calçados de Katy Perry saem de sites após acusação de blackface Crédito: Reprodução/Twitter
O site Katy Perry Collections, que vende produtos com a marca da cantora, retirou do ar modelos de calçados após internautas acusarem o design de "blackface" em um dos produtos. As plataformas Walmart e Dillard, que também vendiam os sapatos, parecem ter tirado do ar os links que direcionavam para os modelos na segunda-feira, 11.
Os calçados criticados são mocassins e sandálias de salto que têm um "rosto" estilizado, com olhos azuis, nariz triangular e boca vermelha. Eles foram disponibilizados nas cores preta - considerada problemática -, bege e dourada.
Fontes ligadas a Katy disseram ao site TMZ que os sapatos fazem parte de uma linha que ela projetou e lançou, mas que a cantora nunca quis que os modelos fossem ofensivos.
Um representante da cantora disse à NBC News que os modelos fazem parte de uma coleção lançada no ano passado em nove tons diferentes (preto, azul, ouro, grafite, chumbo, nude, rosa, vermelho e prata) e foram "idealizados como uma referência à arte moderna e ao surrealismo".
"Fiquei triste quando me chamou a atenção que (o calçado) estava sendo comparado a imagens dolorosas que lembram o blackface", disse a cantora. "Nossa intenção nunca foi provocar qualquer dor." Os sapatos foram retirados do site Katy Perry Collections em nome dela e da Global Brands Group, disse o representante.

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