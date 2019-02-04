Caio Castro falta reuniões e dá trabalho para a Globo, diz colunista

Caio Castro, apresentador do reality 'Are You The One?' Crédito: Divulgação

Caio Castro está dando trabalho para a TV Globo, com quem tem parceria para um próximo trabalho.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o global está faltando às reuniões na emissora e não possui contrato fixo com a Globo.

Entre os amigos, segundo Leo Dias, ele deixa claro que não gosta de fazer novelas, mas que é essa a forma que ele tem de ganhar dinheiro para bancar suas viagens Brasil afora.