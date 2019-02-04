Caio Castro falta reuniões e dá trabalho para a Globo, diz colunista

Caio Castro está dando trabalho para a TV Globo, com quem tem parceria para um próximo trabalho.
Segundo informações do colunista Leo Dias, o global está faltando às reuniões na emissora e não possui contrato fixo com a Globo.
Entre os amigos, segundo Leo Dias, ele deixa claro que não gosta de fazer novelas, mas que é essa a forma que ele tem de ganhar dinheiro para bancar suas viagens Brasil afora.
A assessoria de imprensa do ator não confirma nenhuma das informações publicadas na nota do jornalista Léo Dias e inclusive afirma que o ator está à disposição da emissora como sempre esteve em todos os seus trabalhos.