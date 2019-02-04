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Caio Castro falta reuniões e dá trabalho para a Globo, diz colunista

Ator, segundo informações do colunista Leo Dias, não tem contrato fixo com a emissora

Publicado em 

04 fev 2019 às 12:21

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 12:21

Caio Castro, apresentador do reality 'Are You The One?' Crédito: Divulgação
Caio Castro está dando trabalho para a TV Globo, com quem tem parceria para um próximo trabalho. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, o global está faltando às reuniões na emissora e não possui contrato fixo com a Globo. 
Entre os amigos, segundo Leo Dias, ele deixa claro que não gosta de fazer novelas, mas que é essa a forma que ele tem de ganhar dinheiro para bancar suas viagens Brasil afora. 
A assessoria de imprensa do ator não confirma nenhuma das informações publicadas na nota do jornalista Léo Dias e inclusive afirma que o ator está à disposição da emissora como sempre esteve em todos os seus trabalhos.

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