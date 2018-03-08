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Reencontro

Caio Blat posta foto com filho após passar mais de dez anos sem vê-lo

Ator publicou uma foto com Antonio e a ex-mulher para comemorar o aniversário do garoto

Publicado em 08 de Março de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 13:41
Caio Blat com o filho Antonio e a ex-mulher Ana Ariel Crédito: Instagram/@caio_blat
Depois de passar mais de uma década sem ver o filho, Caio Blat retomou contato com o garoto recentemente e publicou uma foto com ele na quarta-feira, 7.
Antonio foi adotado por Blat e por sua ex-mulher, a cantora lírica Ana Ariel, durante o casamento que durou três anos, entre 2001 e 2004. Em 2016, Ana explicou que proibia o ator de ver o filho havia 12 anos. Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido, disse em entrevista exclusiva ao programa Câmera Record.
Blat escreveu no Instagram que, agora, o garoto está de volta em sua vida. "Para minha maior alegria!", adicionou. O ator desejou um feliz aniversário para Antonio, que completa 15 anos.
Em novembro do ano passado, o garoto já havia publicado uma foto com o pai e comemorado: "E aí, me diz se não é uma grande felicidade ter mais próximo a família".

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