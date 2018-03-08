Caio Blat posta foto com filho após passar mais de dez anos sem vê-lo

Caio Blat com o filho Antonio e a ex-mulher Ana Ariel Crédito: Instagram/@caio_blat

Depois de passar mais de uma década sem ver o filho, Caio Blat retomou contato com o garoto recentemente e publicou uma foto com ele na quarta-feira, 7.

Antonio foi adotado por Blat e por sua ex-mulher, a cantora lírica Ana Ariel, durante o casamento que durou três anos, entre 2001 e 2004. Em 2016, Ana explicou que proibia o ator de ver o filho havia 12 anos. Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido, disse em entrevista exclusiva ao programa Câmera Record.

Blat escreveu no Instagram que, agora, o garoto está de volta em sua vida. "Para minha maior alegria!", adicionou. O ator desejou um feliz aniversário para Antonio, que completa 15 anos.