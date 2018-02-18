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Cai na rede suposto vídeo íntimo de Rodrigo Bocardi

Segundo colunista, jornalista entrou em contato com seus advogados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 14:29

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 14:29

Rodrigo Bocardi Crédito: Divulgação
Rodrigo Bocardi, 42, é a nova vítima da internet. Depois de fazer sucesso substituindo William Bonner mais uma vez no Jornal Nacional, o jornalista teve um suposto vídeo íntimo divulgado na internet.
Não é possível saber ao certo se trata-se ou não do jornalista pelas imagens. Amigos de Bocardi ouvidos pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL, acreditam que o vídeo possa ser uma montagem (misturando imagens reais e falsas) para prejudicá-lo.
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De acordo com Feltrin, um amigo próximo de Bocardi informou que o jornalista e apresentador do "Bom Dia SP" já entrou em contato com advogados ontem mesmo para estudar medidas a serem tomadas a partir desta segunda. 
Apesar das medidas legais a serem tomadas, o vazamento do vídeo repercutiu e ainda repercute bastante na internet. Tanto que o nome de Bocardi, que é casado e tem três filhos, está desde a noite deste sábado (17) entre os assuntos mais comentados no Twitter.

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