Publicação no Instagram

Cadela espera toda noite pela chegada de Boechat

Veruska Seibel, que é esposa do jornalista, usou uma rede social para publicar a foto; muitos internautas se emocionaram com a postagem
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 fev 2019 às 00:16

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 00:16

Cadelinha de Ricardo Boechat Crédito: Reprodução | Instagram
Veruska Seibel, esposa do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 11 deste mês, usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para publicar a foto da cadelinha da família. Na imagem, ela afirma que toda noite o animal fica no alto da escada esperando Boechat voltar da Band, emissora onde trabalhava como apresentador de um telejornal. 
A postagem já tem quase 50 mil curtidas. Muitos internautas se emocionaram com a fotografia. "Que carinha mais triste", disse uma internauta. "Se ele faz falta na rádio e na TV, imagina para quem era amigo e próximo, comentou outro.
