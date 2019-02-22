Cadela espera toda noite pela chegada de Boechat

Veruska Seibel, esposa do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 11 deste mês, usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para publicar a foto da cadelinha da família. Na imagem, ela afirma que toda noite o animal fica no alto da escada esperando Boechat voltar da Band, emissora onde trabalhava como apresentador de um telejornal.
A postagem já tem quase 50 mil curtidas. Muitos internautas se emocionaram com a fotografia. "Que carinha mais triste", disse uma internauta. "Se ele faz falta na rádio e na TV, imagina para quem era amigo e próximo, comentou outro.
