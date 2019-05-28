Cachê de Gabriel Diniz chegou a R$ 120 mil após "Jenifer"

A vida de Gabriel Diniz deu uma guinada no fim de 2018, quando ele emplacou sua "Jenifer do Tinder" em todas as paradas de sucesso no Brasil.
O cantor, depois disso, chegou a cobrar até R$ 120 mil por show, segundo informações do jornal Extra. "O cachê das apresentações variava entre R$ 80 mil e R$ 120 mil, mas a maioria dos shows eram negociados por R$ 100 mil", conta um empresário do meio ao Extra.
Os cachês mais baratos, como o de R$ 80 mil, era cobrado para eventos pequenos, como foi o caso da apresentação que Gabriel fez no último sábado (25), em um casamento em Pernambuco.