Cachê de Gabriel Diniz chegou a R$ 120 mil após "Jenifer"

A vida dedeu uma guinada no fim de 2018, quando ele emplacou suaem todas as paradas de sucesso no Brasil.

O cantor, depois disso, chegou a cobrar até R$ 120 mil por show, segundo informações do jornal Extra. "O cachê das apresentações variava entre R$ 80 mil e R$ 120 mil, mas a maioria dos shows eram negociados por R$ 100 mil", conta um empresário do meio ao Extra.