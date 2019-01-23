POLÊMICA

Bryan Singer enfrenta novas acusações de má conduta sexual com menores

Quatro homens acusaram o diretor de Bohemian Rhapsody

23 jan 2019 às 20:14

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 20:14

Bryan Singer desmente acusações Crédito: Fox/Divulgação
O cineasta Bryan Singer, que foi processado em 2017 por estuprar um garoto de 17 anos, está enfrentando novas acusações de má conduta sexual. O site The Atlantic fez uma extensa investigação e conversou com quatro homens, que alegaram ser menores de idade à época.
Entre os quatro acusadores, apenas Victor Valdovinos autorizou a revelação de sua identidade. Ele afirma que tinha apenas 13 anos quando Singer lhe acariciou no set de O Aprendiz, filme de 1998 que o cineasta dirigiu. As outras acusações incluem sexo e sexo oral com o diretor. Em resposta, o advogado de Singer disse ao The Atlantic que o cineasta "nega categoricamente ter feito sexo ou ter preferência por homens menores de idade".
Bryan Singer dirigiu o filme Bohemian Rhapsody, mas foi demitido poucas semanas antes das gravações finalizarem. Ele também fez sucesso ao dirigir os filmes da saga X-Men.

