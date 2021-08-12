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Bryan Adams fotografa estrelas como Kali Uchis e Cher para calendário Pirelli

Nova edição da coleção icônica terá como tema a indústria musical e suas turnês, marcadas por glamour e solidão

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 08:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2021 às 08:28
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema "Nas Estrada", que celebra a indústria musical Crédito: Bryan Adams/Pirelli
O calendário Pirelli de 2022 terá fotografias de artistas como Kali Uchis, Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson e Grimes. As imagens estão sendo produzidas pelo músico e fotógrafo canadense Bryan Adams, conhecido por canções como "Heaven", "Everything I Do" e "Summer of 69".
A 48ª edição do calendário terá o tema "On The Road" - ou na estrada, em português - e celebrará a indústria musical, com artistas e cenários repletos de referências a turnês. Essa é a primeira vez que o tema do calendário é musical.
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema "Nas Estrada", que celebra a indústria musical Crédito: Bryan Adams/Pirelli
As estrelas foram fotografadas em locais como o Palace Theatre, de Los Angeles, o hotel Chateau Marmont, na famosa Sunset Boulevard da mesma cidade americana, e o hotel La Scalinatella, na ilha italiana de Capri.
Entre os nomes que estiveram em frente às lentes de Adams, estão também o rapper chinês Bohan Phoenix, o americano Saweetie e a cantora St Vincent.
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema "Nas Estrada", que celebra a indústria musical Crédito: Bryan Adams/Pirelli
"Seria muito difícil resumir em alguns dias tudo o que acontece na estrada. Então, o que eu tentei fazer foi retratar alguns aspectos disso", disse Adams, em nota publicada no site da Pirelli.
Adams disse ainda que buscou retratar nas imagens desde o glamour das turnês até o tédio e a solidão enfrentada pelos artistas que vivem pelas estradas. O fotógrafo também fez uma série de imagens de natureza-morta para acompanhar os retratos que estampam o calendário, que será publicado em novembro.
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema
Bryan Adams fotografa estrelas para o Calendário Pirelli, que neste ano tem o tema "Nas Estrada", que celebra a indústria musical Crédito: Bryan Adams/Pirelli
A edição de 2022 do Pirelli marca o retorno do icônico calendário, que foi suspenso no ano passado devido à pandemia da Covid-19. Criado em 1964, o item é uma das maiores e mais disputadas publicações fotográficas do mundo.

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