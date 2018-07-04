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Racismo

Bruno Gagliasso pede boicote a Júlio Cocielo após tuítes racistas

'É obrigação de todos nós constranger e vigiar nosso círculo social', diz texto postado por ator

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 00:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 00:53
Bruno Gagliasso Crédito: Instagram | Reprodução
O ator Bruno Gagliasso usou seu Instagram para se posicionar incisivamente contra o youtuber Júlio Cocielo, que fez uma piada considerada racista na partida entre França e Argentina válida pela Copa do Mundo.
Na sequência, internautas resgataram inúmeros de seus tuítes, que foram deletados pouco depois. Diversas marcas se posicionaram sobre o fato e chegaram até a cancelar parcerias com o youtuber.
Republicando um texto escrito pela jornalista Isabela Reis, Gagliasso usou a rede social para criticar os seguidores de Cocielo: "Temos que cobrar posicionamento das marcas que o patrocinam, é claro. Mas são os outros famosos que ainda o seguem, e, principalmente, as pessoas comuns, anônimas, que verdadeiramente me preocupam. Apoiar uma pessoa racista é ser conivente, sim. [...] É obrigação de todos nós constranger e vigiar nosso círculo social."
"Num mundo digital em que seguidor significa dinheiro e carreira, a gente precisa entender a importância do boicote", complementou.
Giovanna Ewbank, sua mulher, também se manifestou e compartilhou um desabafo feito pela atriz Samara Felippo: "Medo, muito medo do nosso caminho pensando nesses influenciadores que sequer conseguem enxergar a sociedade que vivem. O que eu desejo, Cocielo, é que você, assim como essa era de influenciadores digitais tão queridos, reflitam e exerçam esse dom num lugar de sabedoria e bem ao próximo. [...] Nos ajude, você pode! [...] Não é piada! Nem 'antigamente' era piada! Nunca foi e nunca será piada!"
Enquanto a postagem de Bruno foi curtida por personalidades como Camila Pitanga, Taís Araújo, Malvino Salvador, Ticiane Pinheiro, MC Gui e o youtuber Pyong Lee, a de Giovanna recebeu apoio de Fátima Bernardes, Deborah Secco Fernanda Gentil através de curtidas.
Samara Felippo, porém, usou a função stories da rede social para afirmar que sua postagem original foi retirada do ar.
 

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