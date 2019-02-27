Bruno Gagliasso é internado no Rio e afastado de "O Sétimo Guardião"

02/08/2018 - O ator Bruno Gagliasso Crédito: Alessandro Boni/GQ

O ator Bruno Gagliasso, 36, passou por uma cirurgia nesta terça-feira (26) para a retirada de pedras nos rins. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vitória, onde ele está internado no Rio de Janeiro, o quadro do artista é estável. Não há informações sobre quando ele deverá ter alta

Procurada, a Globo confirmou que o cronograma de gravações da novela "O Sétimo Guardião" sofrerá alterações e "está sendo adaptado". Gagliasso interpreta o protagonista da trama, o guardião Gabriel.

Desde o último dia 16 de fevereiro, Gagliasso, José Loreto, Marina Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann e outros atores de "O Sétimo Guardião" estão envolvidos em uma grande polêmica. Tudo começou após o anúncio da separação do casal formado por Loreto e Débora Nascimento.

O divórcio logo levantou suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa, 23, nas redes sociais. Sites e programas de fofoca, entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Giovanna Ewbank, mulher de Gagliasso, como uma defesa a Débora Nascimento.

Posteriormente, começaram a surgir boatos de que os atores da novela e outras celebridades frequentariam uma festa erótica e fechada em Fernando de Noronha - Gagliasso é sócio da pousada Maria Bonita no arquipélago.

No sábado (23), o ator ironizou esses rumores. Por meio de sua conta no Instagram, ele postou um stories dizendo: "Marcou a si mesmo como seguro do Surubão de Noronha".

Caio Blat, que está também na novela "O Sétimo Guardião" como primo do personagem de Bruno Gagliasso (e irmão do personagem de José Loreto, que vive um romance com Luz, interpretada por Marina Ruy Barbosa), também comentou a polêmica nas redes sociais.