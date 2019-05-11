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Ponto final

Bruno Astuto deixa programa da Globo e sai do "Mais Você"

No programa de Ana Maria Braga, o jornalista falava sobre assuntos de comportamento, etiqueta, moda, celebridades, televisão e família real britânica

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:26

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:26

Bruno Astuto, jornalista Crédito: Instagram @brunoastuto
O jornalista Bruno Astuto não é mais contratado da TV Globo. Ele era comentarista do "Mais Você", ao lado de Ana Maria Braga, em que falava sobre assuntos de comportamento, etiqueta, moda, celebridades, televisão e família real britânica. A emissora confirma a saída, mas não comenta as circunstâncias da saída.
O desligamento acontece no momento em que Bruno Astuto assume como chief creative officer (CCO) do Grupo JHSF, sendo responsável pelas áreas de criação, branding e comunicação do Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, Cidade Jardim Shops e das operações de varejo do grupo de luxo.
Bruno Astuto não surge no café da manhã de Ana Maria desde 19 de fevereiro. Na ocasião, a pauta era a morte do estilista alemão Karl Lagerfeld (1933-2019) e moda em geral. Amigos de longa data, o jornalista e a apresentadora almoçaram no dia 23 de abril num restaurante japonês na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Casado com o estilista Sandro Barros, Astuto continua, no entanto, como colunista da revista "Vogue" e do jornal "O Globo". Ele já passou pelas redações da revista "Época" e do jornal "O Dia".
Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Astuto não respondeu.

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