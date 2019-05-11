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Bruna Marquezine vai morar nos EUA e anuncia pausa na carreira

Atriz vai passar ao menos três meses em Los Angeles; Bruna detalhou os planos em entrevista à revista Vogue

Publicado em 

11 mai 2019 às 18:52

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 18:52

Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine quer dar uma guinada na carreira. Por três meses a ex de Neymar quer estudar em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
Marquezine está longe da telinha desde o fim de "Deus Salve o Rei", onde deu vida à vilã Catarina.
"Eu preciso disso. Comecei muito cedo, tudo o que eu aprendi foi na prática e sinto que falta uma bagagem, uma base diante de outros atores que eu admiro muito. Vai ser uma forma de me reencontrar e encontrar quem eu acredito que eu sou como atriz", disse a atriz, em entrevista à revista Vogue. 
Bruna também comentou que admira muito quem consegue emendar um trabalho em outro, mas que está precisando de um tempo: "Admiro imensamente pessoas que conseguem emendar um trabalho no outro. Eu fiz isso por muito tempo, fiquei 5 anos sem tirar férias e isso me faz mal. Preciso deste tempo de reciclagem para me reconectar com minha essência como artista". 

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