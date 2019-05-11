Bruna Marquezine vai morar nos EUA e anuncia pausa na carreira

Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

Bruna Marquezine quer dar uma guinada na carreira. Por três meses a ex de Neymar quer estudar em Los Angeles, nos Estados Unidos. quer dar uma guinada na carreira. Por três meses aquer estudar em, nos Estados Unidos.

Marquezine está longe da telinha desde o fim de "Deus Salve o Rei", onde deu vida à vilã Catarina.

"Eu preciso disso. Comecei muito cedo, tudo o que eu aprendi foi na prática e sinto que falta uma bagagem, uma base diante de outros atores que eu admiro muito. Vai ser uma forma de me reencontrar e encontrar quem eu acredito que eu sou como atriz", disse a atriz, em entrevista à revista Vogue.