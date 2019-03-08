Bruna Marquezine reativa Instagram e faz post para Maisa: "Admiro"

Sextou para Bruna Marquezine, que decidiu reativar seu perfil do Instagram na tarde desta sexta-feira (8). A primeira postagem depois de voltar à ativa na rede social traz uma imagem de mãos femininas e um texto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na mesma data.
Além de trazer frase icônica de Simone de Beauvoir, - "Não se nasce mulher, torna-se uma" -, Marquezine exalta Maisa Silva durante seu longo texto publicado na rede social: "Admiro muito", escreveu.
A global decidiu dar um tempo no Instagram depois do episódio do beijo de Anitta e Neymar no Nosso Camarote, na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. Na ocasião, segundo o colunista Leo Dias, a ex do craque do PSG teria deixado o sambódromo aos prantos, porque teria ficado chateada com o que viu na área vip do camarote.
"MOMENTO DE RECOLHIMENTO"
Foi assim que Bruna chamou essa pausa que deu nos holofotes das redes sociais. "Não esperava sair do meu momento de recolhimento hoje, estava pronta só para ouvir, absorver, mas fui surpreendida de manhã pela mensagem de uma jovem mulher que admiro muito, a Maisa", escreveu. Veja o post completo do retorno de Bruna Marquezine ao Instagram: