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"Noronhe-se"

Bruna Marquezine fica com irmão de Gio Ewbank em Noronha

Bruna e Neymar curtiram noites diferentes no Réveillon 2019: ela, ficou com o irmão de Gio Ewbank, e ele teria beijado uma gaúcha

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 11:29

Publicado em 

02 jan 2019 às 11:29
Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank Crédito: Montagem Gazeta Online
Há exatamente um ano, o jogador Neymar, de 26 anos, deixou os amigos na Bahia e decidiu ir até Fernando de Noronha (PE) para se reconciliar com a ex, a atriz Bruna Marquezine, de 23 anos, e passar a Virada do Ano de 2017 para 2018 ao lado da amada. O romance seguiu firme por dez meses, mas chegou ao fim em outubro.
Para quem acreditava em uma nova volta neste Réveillon, a cena não deve se repetir. Os dois estão curtindo o fim do ano em praias diferentes do Nordeste e já têm até novos interesses amorosos.
Bruna está mais uma vez em Fernando de Noronha, acompanhada de amigos. Na mesma turma que ela, está Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank, que é apontado como affair  da atriz. Os dois foram flagrados aos beijos em uma festa no arquipélago. A atriz não quis falar sobre o assunto. 
"Não acho que eu tenha falar da minha vida pessoal neste sentido. Não agrega nada na vida de ninguém. É algo que só muda na minha vida", disse. "Mas estou ótima! Tenho só 23 anos. As pessoas me levam muito a sério. Me leve menos a sério", afirmou ela para a revista Quem.
Gian Luca Ewbank é artista plástico e já foi namorado da atriz Giovanna Lancellotti, 25.
Já Neymar curte as festas de Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia. Segundo o jornalista Léo Dias, o jogador teria trocado beijos com a modelo gaúcha Giovana Baptista, 21 anos.
Ele aproveita os dias de folga ao lado do filho, Davi Lucca, e de amigos famosos como Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf. 
Bruna também está cercada de famosos como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Manu Gavassi. 
Neymar e Bruna vivem um relacionamento cheio de idas e vindas desde 2012.

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