Bruna Marquezine explica motivo de ter deletado perfil do Instagram

Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezene

A atriz Bruna Marquezine, 23, usou um texto da cantora Taylor Swift, 29, para falar sobre comentários maldosos em redes sociais e como evitar que eles afetem sua vida. O post foi feito na conta da artista no Twitter, dias depois de ela desativar sua conta no Instagram.

"A mídia social pode ser ótima, mas também pode inundar seu cérebro com imagens do que você não é, como está falhando ou com quem está em um local mais frio do que você em um dado momento. Uma coisa que faço para diminuir esse estranho feixe de laser de insegurança é desativar os comentários", afirmou Swift à revista Elle reproduzido por Marquezine.

A mensagem da cantora americana foi publicada como uma das coisas que ela aprendeu antes de completar 30 anos, o que acontecerá em dezembro deste ano. A lista inclui a aceitação do corpo, os problemas que podem vir ao ser "doce" com todos e como é normal falhar e tentar repetidas vezes.

No item reproduzido por Marquezine, Swift afirma que acha "saudável para sua autoestima precisar de menos elogios da internet para apaziguá-la, especialmente quando três comentários abaixo podem ser alguém dizendo que você parece uma doninha que foi atropelada por um caminhão e costurada por um taxidermista bêbado".

O post de Marquezine foi seguido por uma série de mensagens de apoio: "Não deixe nada nem ninguém tirar esse sorriso lindo, você é maior que tudo isso", disse uma internauta. "Bloqueia tudo e todos que lhe faça mal", sugeriu outra. "Não dê essa vitória pra eles, volta pra nós girl power lacradora!!!!!", pediu mais uma.

Marquezine desativou sua conta no Instagram na noite da última segunda-feira (4) enquanto curtia o Carnaval em um camarote na Marquês da Sapucaí, no Rio. Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre o jogador Neymar, 27, ex da atriz, e a cantora Anitta, 25, que ela deixou de seguir em seguida.

Anitta e Neymar já estavam em clima de brincadeira desde Salvador quando ele gravou um trecho da apresentação dela em um trio e publicou no seu Instagram pelo recurso Stories -em que fotos e vídeos desaparecem após 24 horas- com a declaração "Anitta, eu te amo".

A cantora, no entanto, desmentiu que tenha beijado o jogador: "Acordei até um pouco com raiva porque saí no 0x0, brincou ela, ao afirmar que não ficou com ninguém. "Gente, eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos e muitos anos", afirmou Anitta, que também negou ser amiga de Marquezine.

Nesta quarta (6), no entanto, o jornalista Léo Dias mostrou um vídeo no programa "Fofocalizando" (SBT) que aparenta mostrar um beijo entre os dois. "Deve ter mesmo, gente. Não só ele [Neymar], mas metade do camarote, 50%. Eu falei que se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei, ia ter que fazer uma bíblia", disse ela.