Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Machismo

Bruna Marquezine diz que não percebia gravidade de assédios em sets

"Num set de gravação normalmente a maioria dos profissionais são homens, então eu já me senti muitas vezes assediada sem perceber", disse a atriz

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 16:23

Publicado em 

21 jan 2019 às 16:23
Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine
Bruna Marquezine, de 23 anos, comentou novamente sobre o machismo sofrido nos sets de gravações e como sua relação com o ex-namorado Neymar, 26, pode atrapalhar em seu trabalho.
"Num set de gravação normalmente a maioria dos profissionais são homens, então eu já me senti muitas vezes assediada sem perceber. Houve coisas que já me traumatizaram e hoje eu sei que era assédio", disse Bruna em entrevista à revista portuguesa GQ.
Segundo a atriz, as mulheres têm aprendido a ser mais críticas e intolerantes. "E que bom. A partir do momento em que eu comecei a me consciencializar, não, eu não deixei mais que isso acontecesse. Mas antes sim, muitas vezes. Muitas vezes me senti desrespeitada, muitas vezes, no momento em que aconteceu, eu não percebi a gravidade daquilo que estava acontecendo", disse. "E o quanto essas coisas me feriram, sem que eu percebesse."
Sobre seu relacionamento com Neymar, que começou em 2013 e teve várias idas e vindas, terminando no final do ano passado, Bruna comentou que, do ponto de vista artístico, um namoro mediático "só atrapalha".
"Para críticos de arte, um namoro com tanta exposição não é visto com bons olhos. E o que eu prezo é a arte. Mas eu jamais deixaria de viver algo, e não falo apenas de um relacionamento, eu jamais deixaria de fazer algo que quero, em que acredito, pensando somente na minha profissão".
Ela também disse que procura ser um exemplo e expandir a questão "amor próprio". Para ela, o corpo feminino não deve servir para agradar aos homens.
"Já achei que ciúme era uma forma de demonstrar carinho e amor. Eu já achei que ter um parceiro que controlava um pouco o que eu vestia era uma forma de mostrar que ele estava com medo de me perder e isso era amor. Mas por experiência própria, eu vi o quanto isso era tóxico", comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

assedio bruna marquezine Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados