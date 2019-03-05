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Bruna Marquezine deleta conta no Instagram após Neymar beijar Anitta

Bruna deixou de seguir Anitta no meio da noite e, em seguida, desativou seu perfil do Instagram; Poderosa foi flagrada aos beijos com Neymar no Nosso Camarote, na Sapucaí, mesmo espaço em que estava a atriz

Publicado em 

05 mar 2019 às 14:39

Publicado em 05 de Março de 2019 às 14:39

Crédito: Arquivo/Gazeta Online
A atriz Bruna Marquezine curtiu os primeiros dias de Carnaval em Salvador e, depois, seguiu para o Rio. Caminho da maioria das celebridades durante a folia deste ano. O mesmo trajeto foi feito por Neymar e Anitta. Sites de notícias afirmam que Bruna deixou de seguir Anitta no meio da noite e, logo depois, desativou a sua conta no Instagram.
Em fotos e postagens nos perfis de Anitta e Neymar, os dois, também acompanhados por Gabriel Medina, mostram que passaram boa parte do feriado juntos - não só nos camarotes do Rio. Isso aumentou a especulação de que Bruna pode ter se irritado com o comportamento do ex-namorado com Anitta.
Provocações não faltaram, nas fotos em que os dois aparecem, o promoter David Brazil, que também mostrou registros deles em seu Instagram, brincou de "shippar" (gíria usada para torcer por um casal) o jogador de futebol do time francês PSG e a cantora. "Segura esse casal Brasil", escreveu ele na primeira legenda. "Também tô passado", brincou na segunda foto. 
Marquezine chegou a curtir a foto postada por David Brazil, mesmo não seguindo o perfil dele, segundo o UOL. Ainda rola a notícia de que Anitta e Neymar se beijaram muito em um espaço reservado do Nosso Camarote, onde também estava a atriz Bruna Marquezine.
Anitta e Neymar já estavam em clima de brincadeira desde Salvador quando ele gravou um trecho da apresentação dela em um trio e publicou no seu Instagram pelo recurso Stories -em que fotos e vídeos desaparecem após 24 horas-- com a declaração "Anitta, eu te amo". 
Neymar, que deixou a folia soteropolitana dias depois de ser flagrado beijando a cantora Rafaela Porto, ex-participante do reality musical da Globo The Voice, chegou à Sapucaí acompanhado do surfista Gabriel Medina. 
Pouco depois de posar com Anitta no camarote Rio, Neymar mudou de área VIP e foi curtir a folia no Nosso Camarote, que tem entre os sócios o ex-jogador Ronaldo. O mesmo espaço também recebeu a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta. 
Bruna ainda não se manifestou sobre a desativação de sua conta.

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