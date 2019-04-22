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6 meses após Neymar

Bruna Marquezine começa a ser seguida pelo piloto Hamilton

Bruna está no Festival do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Hamilton também está por lá

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 12:19

Publicado em 

22 abr 2019 às 12:19
Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine
O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton começou a seguir Bruna Marquezine nas redes sociais e até já curtiu foto da atriz brasileira. O ato acontece seis meses depois de ela e Neymar, amigo de Hamilton, terminarem a relação.
Bruna está no Festival do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Hamilton também está por lá. A relação de ambos parece ter se estreitado depois que o piloto se aproximou de Neymar. Os dois sempre pareceram muito amigos e posavam nas redes sociais em eventos.
Pelo menos por enquanto, Neymar e Bruna parecem não sentir falta um do outro. No Carnaval, o jogador do PSG beijou Anitta e frequentou as mesmas festas do que sua ex-namorada. Porém, ambos não quiseram se encontrar nem se falaram.

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