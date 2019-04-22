Bruna Marquezine começa a ser seguida pelo piloto Hamilton

Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton começou a seguir Bruna Marquezine nas redes sociais e até já curtiu foto da atriz brasileira. O ato acontece seis meses depois de ela e Neymar, amigo de Hamilton, terminarem a relação.

Bruna está no Festival do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Hamilton também está por lá. A relação de ambos parece ter se estreitado depois que o piloto se aproximou de Neymar. Os dois sempre pareceram muito amigos e posavam nas redes sociais em eventos.