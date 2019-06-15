Brasileiros criam petição para Madonna e Anitta gravarem clipe juntas

Anitta e Madonna lançam feat 'faz gostoso' Crédito: Montagem Gazeta Online

Após a tão aguardada parceria de Madonna, 60, e Anitta, 26, ser lançada, os fãs brasileiros estão pedindo por um clipe das duas estrelas do pop juntas.

"Faz Gostoso", canção lançada nesta quinta-feira (13) como parte do novo álbum de Madonna, "Madame X", já tem uma petição online pedindo uma representação em vídeo.

"Homofobia agora é crime por aqui e queremos celebrar fazendo bem gostoso com você. Vem pro Brasil, Madame X e grava o clipe com a Anitta por aqui!" diz a descrição da petição, que foi criada nesta sexta-feira (14) e conta com 2.840 assinaturas.

"Faz Gostoso" é uma nova versão do funk em português lançado em 2018 na voz da cantora e compositora luso-brasileira Blaya.