Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faz Gostoso

Brasileiros criam petição para Madonna e Anitta gravarem clipe juntas

"Faz Gostoso", canção lançada nesta quinta-feira (13) como parte do novo álbum de Madonna

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 20:35

Publicado em 

15 jun 2019 às 20:35
Anitta e Madonna lançam feat 'faz gostoso' Crédito: Montagem Gazeta Online
Após a tão aguardada parceria de Madonna, 60, e Anitta, 26, ser lançada, os fãs brasileiros estão pedindo por um clipe das duas estrelas do pop juntas.
"Faz Gostoso", canção lançada nesta quinta-feira (13) como parte do novo álbum de Madonna, "Madame X", já tem uma petição online pedindo uma representação em vídeo. 
"Homofobia agora é crime por aqui e queremos celebrar fazendo bem gostoso com você. Vem pro Brasil, Madame X e grava o clipe com a Anitta por aqui!" diz a descrição da petição, que foi criada nesta sexta-feira (14) e conta com 2.840 assinaturas.
"Faz Gostoso" é uma nova versão do funk em português lançado em 2018 na voz da cantora e compositora luso-brasileira Blaya. 
O álbum da cantora pop ainda tem parceria com o colombiano Maluma, 25, nas músicas "Medellín" e "Bitch I'm Loca".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Política Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados