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Espírito paterno

Brad Pitt constrói parque de diversão em casa para os filhos

Após divórcio, ator disputa custódia das crianças com Angelina Jolie

Publicado em 

24 nov 2018 às 17:44

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 17:44

Ator Brad Pitt Crédito: Divulgação
Desde que se divorciaram, Brad Pitt e Angelina Jolie travam uma batalha por pensão, moradia e custódia das crianças. O casal tem seis filhos: Maddox, de 17 anos, Pax, de 14, Zahara, de 13, Shiloh, de 12, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 10.
Dono de uma mansão em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, Brad Pitt decidiu fazer uma ampla reforma, com direito a brinquedos dignos de um parque de diversões.
Uma piscina com diversos brinquedos, uma casinha inflável com tobogã, uma casa na árvore com balanços e uma grande pista de skate foram instalados no amplo quintal. As imagens foram flagradas pelo jornal The Sun e publicadas na página oficial da publicação no Twitter.
Brad Pitt mora a 800 metros da casa de Angelina.

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