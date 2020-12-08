Boninho descarta Roberta Rodrigues e gêmeas Bia e Branca no BBB 21

A atriz Roberta Rodrigues Crédito: Victor Pollak / Globo

Errou quem apostou que fariam parte da 21ª edição do Big Brother Brasil a atriz Roberta Rodrigues e as gêmeas Bia e Bianca, atletas do nado sincronizado.

O diretor do programa, Boninho, usou as redes sociais para desmentir o boato. Há alguns dias, ele publicou uma foto usando um capacete de papel alumínio para "proteger os invasores" de sua mente criativa. "Nem gêmeas, nem atriz do Vidigal", escreveu ele.

A brincadeira de Boninho é uma alusão ao filme "Sinais" (2002), de M. Night Shyamalan, em que dois atores aparecem em uma cena com o mesmo capacete para se proteger de extraterrestres.

A atriz Roberta Rodrigues já está escalada e gravando a novela "Nos Tempos do Imperador". Ela será Lupita. Escravizada pelo policial Borges (Daniel Dal Farra), ela tem a responsabilidade de denunciar fugas de outros escravizados na Pequena África e vai se envolver com João Batista (Luís Mello).

Em agosto, Boninho anunciou, também pelas redes sociais, que a próxima edição do Big Brother Brasil não repetirá a novidade de trazer celebridades e influenciadores digitais, como foi o BBB 20, que contou com a presença de Manu Gavassi, Babu Santana, Rafa Kalimann, entre outros nomes conhecidos.

"Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Nao temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade", escreveu o diretor do reality em uma publicação no seu Instagram. "O trabalho agora e olhar quem correu atrás", completou.

Boninho acrescentou dizendo que os inscritos do sudeste irão começar a receber o e-mail da produção: "Atenção", completou.

Mesmo assim, sondagem de celebridades continuam a pipocar por aí. Já foram cotadas para participar do BBB21, a influenciadora Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa. Kéfera, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades já citadas.

