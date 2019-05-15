Bon Jovi vende ingresso com direito a encontro com banda por R$ 8,8 mil

Bon Jovi Crédito: Divulgação

O preço para se encontrar com os integrantes do grupo Bon Jovi em São Paulo tem assustado os fãs: R$ 8,8 mil por pessoa.

O chamado "meet and greet" da banda inclui o ingresso para o show no Allianz Parque, no dia 25 de setembro, além de hospedagem em um hotel da capital e encontro com os músicos para tirar fotos, pegar autógrafos e poder conversar pessoalmente com eles.

O valor é dado em dólares, US$ 2.220, que seria o equivalente a R$ 8.830. Já o ingresso separado para a pista premium sai por R$ 780.

Nas redes sociais, fãs da banda lamentaram o valor do encontro. "Só se eu ganhar na loteria", escreveu um internauta no Twitter.