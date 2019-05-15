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Bon Jovi vende ingresso com direito a encontro com banda por R$ 8,8 mil

Ingresso dá direito a show, hospedagem e conversa com músicos

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:58

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:58

Bon Jovi Crédito: Divulgação
O preço para se encontrar com os integrantes do grupo Bon Jovi em São Paulo tem assustado os fãs: R$ 8,8 mil por pessoa.
O chamado "meet and greet" da banda inclui o ingresso para o show no Allianz Parque, no dia 25 de setembro, além de hospedagem em um hotel da capital e encontro com os músicos para tirar fotos, pegar autógrafos e poder conversar pessoalmente com eles. 
O valor é dado em dólares, US$ 2.220, que seria o equivalente a R$ 8.830. Já o ingresso separado para a pista premium sai por R$ 780.
Nas redes sociais, fãs da banda lamentaram o valor do encontro. "Só se eu ganhar na loteria", escreveu um internauta no Twitter. 
Além do show em São Paulo, o grupo se apresentará em setembro em Recife, no dia 22, e Curitiba no dia 27. Em seguida, a performance acontece no Rock in Rio, no dia 29 de setembro.

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