Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Bon Jovi recebe título honorário de doutor em música nos EUA

Cantor subiu ao palco vestido de beca e capelo, e os estudantes entoaram 'Livin' on a Prayer'

23 mai 2019 às 19:03

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:03

O cantor Bon Jovi Crédito: Reprodução/Instagram @bonjovi
Jon Bon Jovi recebeu um título honorário de doutor em música da na última segunda-feira, dia 20. Vídeos publicados no YouTube mostram o momento em que o roqueiro recebe a honra e os estudantes entoam Livin' on a Prayer.
"É melhor ser um doutor do que precisar de um doutor (médico)", disse ele ao compartilhar fotos nas quais está vestido de beca e capelo. O músico posou ao lado dos colegas graduados e da estátua de Benjamin Franklin.
Durante a cerimônia, Bon Jovi foi exaltado por seu sucesso musical, bem como por seus esforços humanitários, pela presidente da universidade, Amy Gutmann.
Essa não é a primeira vez que o cantor é homenageado por uma instituição educacional. Em 2001, ele recebeu o título de doutor honorário de Humanidades da Universidade de Monmouth.
NO BRASIL
Na semana passada, Bon Jovi anunciou que fará três shows extras no Brasil com a turnê This House Is Not For Sale. O grupo musical vai se apresentar no Rock in Rio em 29 de setembro, mas antes subirá ao palco do Estádio do Arruda, em Recife , no dia 22 de setembro. Também vai ao Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de setembro, e na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba , em 27 de setembro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados